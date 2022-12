A Xunta reforza a seguridade viaria na estrada OU-105 no treito coincidente co Camiño de Santiago ao paso polo concello de Ourense

A intervención, que comezou esta semana e continuará a vindeira, desenvolverase no treito desta estrada que vai desde o punto quilométrico 2+653 ao 2+903



Executaranse dous tramos de cuneta transitable e reforzarase a sinalización horizontal e vertical neste tramo da estrada autonómica



Estas actuacións forman parte das 39 intervencións de mellora da seguridade viaria que a Xunta acomete este ano en cruzamentos ou treitos paralelos das rutas xacobeas coas estradas autonómicas, cun orzamento de preto de 1,8 M?



O Goberno galego dálle así continuidade ás 70 obras que realizou o pasado ano, ás que destinou 1,4 M? co fin de favorecer o tránsito seguro dos peregrinos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2022

A Xunta está a executar obras de reforzo da seguridade viaria na estrada OU–105 ao seu paso polo concello de Ourense no treito coincidente co Camiño de Santiago, co fin de favorecer o tránsito seguro dos peregrinos.

Esta intervención, que comezou esta semana e continuará a vindeira, desenvolverase no treito desta estrada que vai desde o punto quilométrico 2+653 ao 2+903.

Executaranse dous tramos de cuneta transitable, acometendo previamente o picado e retirada a vertedoiro de lousa de formigón e logo o estendido de pavimento.

O proxecto tamén prevé o reforzo da sinalización horizontal e vertical neste tramo da estrada autonómica.

Coas obras que se están a executar búscase reforzar a seguridade neste tramo que discorre paralelo ao Camiño de Santiago e que carece de beirarrúa.

Esta nova intervención enmárcase no programa de 39 obras de mellora da seguridade viaria que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a executar este ano en cruzamentos ou treitos paralelos das rutas xacobeas coas estradas autonómicas, cun orzamento de preto de 1,8 millóns de euros.

A encomenda deste ano estase a levar a cabo nos distintos Camiños e trazados da Ruta Xacobea en tres provincias galegas. Na provincia da Coruña están programadas un total de 11 actuacións; na de Lugo, 23; e na de Ourense, 5.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando