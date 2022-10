A Xunta reforza a promoción exterior do Xacobeo nos congresos internacionais de adestradores de piragüismo de Pontevedra

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, fixo entrega de diverso material promocional do dobre Ano Santo aos máis de 300 participantes, procedentes de 18 países, nos certames que se celebrarán esta fin de semana no Pazo da Cultura da capital provincial

Pontevedra, 27 de outubro de 2022

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Turismo de Galicia, segue a reforzar e a ampliar a promoción exterior do Xacobeo e do Camiño de Santiago co gallo dos tres congresos internacionais de adestradores de piragüismo que se celebrarán esta fin de semana en Pontevedra.

Por este motivo, o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, achegouse esta mañá ao Pazo da Cultura, nas vésperas da inauguración destes certames, para facer entrega de diverso material promocional do dobre Ano Santo aos máis de 300 participantes, procedentes de 18 países, que tomarán parte no VIII Congreso Internacional de Adestradores de Piragüismo de Augas Tranquilas, o II Congreso Internacional de Slálom e o I Congreso de Caiac Polo.

Estes cónclaves, que están considerados como os máis importantes do mundo nesta disciplina deportiva, celébranse en Pontevedra polo peso e importancia que ten a cidade na práctica do piragüismo e serán inaugurados mañá polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa.

“Estamos ante uns eventos de gran importancia mundial, cos ollos de todo o mundo do piragüismo postos en Pontevedra, e que ademais correspóndense cunha disciplina na que Galicia é unha absoluta referencia, polo que foi un pracer recibir aos participantes e seguir facendo, sen desmaio, o noso traballo de difusión do Xacobeo, malia que xa estamos na súa recta final, e da nosa terra para que cheguen a todos os recunchos do planeta”, sinalou o representante autonómico.





