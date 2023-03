A Xunta reforza o material das agrupacións de voluntarios de protección civil ourensás con tendas de campaña de emerxencias

O director xeral de Emerxencias e Interior e o delegado territorial da Xunta en Ourense participaron na entrega das dotacións

Os municipios beneficiarios na provincia foron Avión, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Celanova, Melón, San Xoán de Río, Sarreaus e Vilardevós

No conxunto da comunidade distribuiranse unha trintena de tendas destas características, que supuxeron un investimento de máis de 93.600?

Forman parte da liña de axudas dirixida a concellos de menos de 50.000 habitantes que conten con Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil, dotada con 1 M?



O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, acompañado do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou hoxe na entrega de tendas de campaña de emerxencias destinadas ás Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) da provincia ourensá. En concreto, beneficiáronse destas dotacións as agrupacións con sede nos concellos de Avión, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Celanova, Melón, San Xoán de Río, Sarreaus e Vilardevós.

No conxunto da comunidade recibirán este tipo de material unha trintena de municipios, o que supuxo un investimento de máis de 93.600 euros. Así, ademais das 9 AVPC da provincia de Ourense, tamén contarán con cadansúa tenda de emerxencias 8 agrupacións da provincia da Coruña –Malpica, Betanzos, Boiro, Narón, Cabanas, Carnota, Dumbría e Fisterra–; outras 9 en Lugo –

Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Meira, Palas de Rei, Portomarín, Ribas de Sil, O Saviñao e Sober – e as 4 restantes na provincia de Pontevedra –Agolada, Moraña, Portas e Vila de Cruces–.

tendas de campaña están habilitadas para ser despregadas en situacións de emerxencia e que ofrecen ademais facilidades para o seu transporte, montaxe e desmontaxe.

Este material enmárcase na liña de axudas do ano pasado dotada con case 1 M? e destinada á adquisición de equipamentos para mellorar o equipamento de agrupacións de 122 concellos galegos –24 deles da provincia de Lugo– e a Mancomunidade Terra de Celanova. Entre o material cedido inclúense

xunto coas 30 tendas de campaña para emerxencias como as 9 entregadas hoxe,

8 vehículos todocamiño, 8 remolques para a atención das emerxencias, 8 coitelas para a retirada de neve, 20 esparexedores de sal, 11 embarcacións pneumáticas, e máis dun cento de desfibriladores.

A Xunta mantén o compromiso coas 234 agrupacións da comunidade tanto a través desta orde para reforzar o seu equipamento como nas subvencións anuais destinadas a colaborar nos seus gastos de funcionamento e que na convocatoria deste ano conta cun orzamento de 340.000 euros e que supuxo nos últimos anos achegas por riba dos 4 M?.

O director xeral de Emerxencias e Interior lembrou que pese a tratarse dunha competencia local –dos concellos de máis de 20.000 habitantes e das deputacións provinciais nos de menor poboación– a Xunta asume máis da metade do custo anual dos Grupos Supramunicipais de Emerxencias (GES) e dos consorcios provinciais contraincendios e salvamento.

No que respecta á dotación de material, o investimento do Goberno galego para que os efectivos dos servizos de emerxencias –Protección Civil e GES– conten co equipamento necesario co que poidan realizar as súas intervencións con seguridade e eficacia ascende a máis de 24 M?, dos que 15 M? corresponden aos recursos cedidos ás AVPC.

Santiago Villanueva lembrou que este compromiso se mantén nos orzamentos de 2023, nos que se destina novamente 1M? á dotación do equipamento necesario. Nesta liña, incidiu na

de que os servizos de emerxencia municipais conten co mellor equipamento para realizar as súas intervencións con seguridade e eficacia.

Co obxectivo de contar con profesionais ben formados e preparados, tamén puxo en valor o traballo levado a cabo desde a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) para a formación dos efectivos de emerxencias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando