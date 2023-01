A Xunta reforza as instalacións deportivas no Concello da Baña cunha achega de 40.000 euros para novas pistas de pádel

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou hoxe as melloras realizadas no pavillón polideportivo de Lañas



Dáselle así cumprimento ao convenio de colaboración asinado o pasado ano co Concello para fomentar a práctica do deporte en infraestruturas de calidade



O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, visitou hoxe o pavillón polideportivo de Lañas, no concello coruñés da Baña, para comprobar as melloras realizadas co apoio da Xunta e que permitiron a construción de dúas pistas de pádel. A obra supuxo un investimento de 48.000 euros, dos que o Goberno galego achegou 40.000 e o Concello, 8.000.

Segundo sinalou Diego Calvo, a través desta iniciativa a Xunta quere facilitarlle á veciñanza da Baña a práctica deportiva nun espazo axeitado, que contribúa ademais a impulsar o aproveitamento do polideportivo municipal.

Dáselle así cumprimento aos obxectivos do convenio de colaboración asinado o pasado ano co Concello para a reestruturación das instalacións, coa creación das pistas de pádel. As obras consistiron na nivelación do pavimento e no levantamento do recinto para a colocación dunha estrutura autoportante con frontes de vidro temperado e puntos de iluminación con focos LED.

O vicepresidente segundo incidiu na aposta do Goberno galego pola creación

de novas instalacións deportivas e a mellora das existentes, para o que se investirán neste ano 18M? nas catro provincias galegas. Búscase así fomentar o deporte base e poñer á disposición da cidadanía infraestruturas municipais que lles garantan servizos de calidade a todos os galegos, con independencia do seu lugar de residencia.

Para Diego Calvo, a colaboración coas administracións locais para o fomento do deporte no ámbito municipal permite darlle resposta ao crecente interese da sociedade na práctica deportiva. Nesta liña, recoñeceu o labor do Concello da Baña como impulsor deste proxecto que lle facilita á veciñanza a posibilidade de levar unha vida saudable.





