A Xunta reforza os comedores escolares cunha extra de 1,4 M? para paliar a suba de prezos ás familias

O conselleiro Educación visita o colexio Doutor López Suárez de Friol e comparte co profesorado os últimos preparativos para o inicio do primeiro curso pospandemia



Román Rodríguez explica que este reforzo orzamentario permitirá blindar o servizo ao alumnado sen necesidade de incrementar o custo para o alumnado



O representante do Goberno galego destaca a boa saúde do ensino no rural, que conta coas mesmas potencialidades, servizos, programas e resultados académicos



A Consellería mantivo nos últimos días reunións con representantes da comunidade escolar como directores de centros ou anpas para avaliar á volta ás aulas



Logo da supresión das restricións sanitarias por parte do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, a Xunta distribúe as recomendacións xerais mínimas



A Xunta de Galicia reforza o servizo de comedores escolares cun investimento extra de 1,4 M? este ano. Así o salientou hoxe o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, nunha visita ao colexio Doutor López Suárez de Friol, onde compartiu os preparativos para o inicio mañá do primeiro curso pospandemia e agradeceu ao profesorado o seu labor.

Na mesma liña, precisou que a oferta de comedor, sumada ao servizo de transporte escolar, son dous dos principais indicadores da boa saúde da que goza o ensino rural en Galicia. “No caso do centro que hoxe visitamos, a meirande parte do alumnado fai uso do comedor de xeito gratuíto e chega ao centro nunha das liñas de autobús escolar da Xunta de Galicia”, explicou.

Isto, tal e como explicou Román Rodríguez, fai posible que Galicia funcione “como un distrito escolar único en materia escolar, un gran colexio coas mesmas potencialidades, servizos, programas e resultados académicos independentemente de onde un elixa vivir”. “O ensino rural é unha das sinais de identidade do noso sistema educativo e o noso compromiso é garantir a igualdade de oportunidades”, precisou antes de lembrar que o investimento por alumno da Xunta no rural é superior e que o 93% dos concellos de Galicia conta cun centro de Infantil e Primaria.

Por outro lado, o conselleiro de Educación explicou que unha das principais preocupacións do Goberno galego neste inicio de curso é que a “inflación galopante que vivimos afecte o menos posible á educación e, sobre todo, afecte menos a quen máis o precise”.

Por iso, co fin de afrontar este contexto, a Xunta de Galicia ten en marcha unha batería de medidas como o apoio ás familias para o acceso aos libros de texto e material escolar, o comedor escolar bonificado, o transporte totalmente gratuíto, a dotación de recursos tecnolóxicos de balde para os nenos ou a conxelación das taxas universitarias que se intensificaron nos últimos meses coas que as familias galegas con fillos en idade escolar ou universitaria aforrarán arredor de 107 M?.

Non obstante, recalcou que o seu departamento seguirá “analizando e implementando” todas as medidas que sexan necesarias para continuar garantindo a calidade e equidade do ensino galego e, deste xeito, blindar “a igualdade de oportunidades e a xustiza social”.

O curso 2022/2023 arranca mañá para un total de

311.179 alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO e Bacharelato, ademais do alumnado de FP e as ensinanzas de réxime especial. “Despois de dous cursos desaparecen os protocolos e as restricións covid e a partir de agora todos os esforzos da escola poden canalizarse no esencial: formar aos noso nenos e mozos”, afirmou o conselleiro, quen agradeceu o “importante esforzo feito” polo profesorado, polas familias e polo alumnado durante toda a crise sanitaria.

Logo de que o pasado venres o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde eliminase as últimas restricións en toda España, a Xunta de Galicia vén de distribuír nos centros as recomendacións xerais mínimas que supoñen a eliminación dos protocolos.

Neste senso, e co fin de garantir a maior normalidade a partir de mañá, a Consellería de Educación mantivo nos últimos días reunións con representantes da comunidade escolar como directores de centros, asociacións de país ou nais ou empresas que prestan servizos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando