A Xunta reforza a colaboración e coordinación con asociacións gandeiras e cooperativas a prol da sanidade animal

Santiago de Compostela, 21 de decembro de

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, mantivo esta mañá en San Caetano unha

da nosa comunidade. O encontro –que dá continuidade ao mantido onte entre responsables da Dirección Xeral e representantes das asociacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG)– serviu para reforzar a colaboración e coordinación con estas entidades en materia de sanidade animal.

Nesta liña, o director xeral trasladou as diferentes xestións desenvolvidas pola Xunta para facer fronte a enfermidades emerxentes como a lingua azul ou a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE). No caso concreto da EHE, Balseiros explicou que nos últimos días intensificáronse as xestións co Ministerio de Agricultura para que lidere e coordine un plan nacional sobre esta materia, e lembrou a necesidade de avanzar na loita pola homologación da vacina desta doenza en Europa, unha competencia que corresponde tamén ao Goberno central.





