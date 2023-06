A Xunta reforza a colaboración coas federacións de asociacións de veciños co obxectivo de mellorar a calidade de vida da cidadanía a través destes colectivos

O vicepresidente primeiro da Xunta, Diego Calvo asinou hoxe o convenio coa Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave) e catro das súas federacións cunha achega de case 73.000 euros

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Lugo, 27 de xuño de 2023.–

A Xunta reforza a colaboración coa Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave) e catro das súas federacións veciñais para apoiar o funcionamento e as actividades destes colectivos. Este compromiso materializouse hoxe coa sinatura do convenio entre o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o presidente de Cogave, Fernando Rois, por case 73.000 euros. Á sinatura tamén asistiron a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias.

Diego Calvo destacou que este apoio contribúe á mellora da calidade de vida local e impulsar o funcionamento da estrutura veciñal axudándolle ás asociacións a levar a cabo actividades que repercutan no benestar da cidadanía. Nesta liña, engadiu o vicepresidente primeiro, cómpre lembrar que as entidades veciñais son os colectivos máis próximos á cidadanía para atender e canalizar as súas demandas.

Cogave ten como un dos seus obxectivos primordiais dinamizar o movemento veciñal de Galicia, dando os servizos que as federacións confederadas demandan para garantir o mellor funcionamento e as melloras necesarias para o desenvolvemento óptimo na comunidade, o que redunda dun xeito directo en cada unha das persoas que a conforman.

Do acordo, xunto con Cogave, forman parte a Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo Lucus Augusti, a Federación de Asociacións de Veciños de Ourense Limiar e a Federación de Asociacións de Veciños Eduardo Chao de Vigo.

A colaboración da Xunta coas federacións e asociacións de veciños materializase non só a con este acordo, senón tamén con axudas no marco do Plan específico de acción comunitaria a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando