A Xunta reclama un Plan Director do Corredor Atlántico con prazos, investimentos e as infraestruturas prioritarias para o noroeste

Vázquez Mourelle fai fincapé na falta de implicación e compromiso do Goberno de España cun proxecto estratéxico para incrementar as capacidades loxísticas e a competitividade económica e empresarial de Galicia

Cualifica de decepción absoluta os 8 meses de traxectoria do Comisionado do Corredor Atlántico, que segue sen escoitar ao Goberno galego e sen informar sobre os avances na modernización da infraestrutura ferroviaria no noroeste

Critica a negativa do Comisionado a que a Xunta asistise ao encontro mantido onte co empresariado galego e chama a atención sobre a ausencia na convocatoria dos representantes dos 5 portos de interese xeral do Estado en Galicia

Cualifica de lamentable a falta de actividade do Comisionado e a inacción do Executivo central, que suporá que dos 6.300 M? que este ano a UE destinará á rede europea de transportes, dos que 250 M? serán para España, ningún virá para Galicia

Denuncia a falta de investimento na Saída Sur e na conexión Lugo–A Coruña–Ferrol e reclama os preto de 8.000 M? de investimentos necesarios, moi lonxe dos 1.400 M? dos que falou onte o Goberno de España

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclamou hoxe un Plan Director do Corredor Atlántico con prazos, investimentos e todas as infraestruturas identificadas como prioritarias polas comunidades do noroeste.

Vázquez Mourelle referiuse hoxe no Parlamento autonómico ao encontro de onte do Comisionado para o Corredor Atlántico de Mercadorías cos representantes do empresariado galego que, indicou, serviu para constatar, unha vez máis, a falta de implicación e compromiso do Goberno de España cun proxecto estratéxico para incrementar as capacidades loxísticas e a competitividade económica e empresarial de Galicia.

A conselleira cualificou como unha decepción absoluta os 8 meses de traxectoria do Comisionado do Corredor Atlántico, que continúa desde xaneiro sen recibir nin escoitar ao Goberno galego, así como sen informar sobre as previsións e avances para a modernización ferroviaria do noroeste.

Co nomeamento do Comisionado, segundo dixo, as comunidades do noroeste agardaron ver atendida unha demanda formulada durante anos e dispoñer así dunha canle para dialogar sobre o impulso deste proxecto e participar, desde o territorio, na elaboración do Plan director do Corredor Atlántico. A titular de Infraestruturas e Mobilidade apuntou, sen embargo, que a satisfacción inicial se transformou en decepción absoluta ante a falta de diálogo e avances.

Fixo fincapé en que en máis de 8 meses o Comisionado non atopou un oco para recibir ao Goberno galego, para escoitar o que se tiña que dicir desde Galicia sobre este corredor ferroviario ou para trasladar á Xunta información directa sobre o avance das xestións que farán posible a modernización das infraestruturas ferroviarias no noroeste peninsular.

Ethel Vázquez lamentou que o Comisionado vetase a participación da Xunta no encontro mantido onte co empresariado galego, ao igual que considerou un erro que non fosen convidados a ese foro os representantes dos 5 portos de Interese xeral do Estado en Galicia, actores fundamentais neste proxecto.

Como mostra da falta de impulso do Goberno de España ao Corredor Atlántico noroeste, a conselleira destacou que non se presentou ningún proxecto á convocatoria de fondos europeos para o seu desenvolvemento en Galicia, Asturias e Castela e León, que tamén quedan fóra do órgano xestor loxístico da rede transeuropea de mercadorías. Unha desidia, remarcou, que suporá que a Unión Europea destine este ano 6.300 M? á rede europea de transportes, dos que 250 M? serán para España, pero ningún para Galicia nin para o noroeste.

Ethel Vázquez reprochou o comportamento do Goberno e do Comisionado e manifestou a determinación da Xunta a seguir loitando ata lograr un cambio de actitude.

A conselleira asegurou que desde o Goberno galego continuará o traballo e a reclamación dun Plan director que responda ás expectativas de Galicia e dos territorios do noroeste. Así, citou como investimentos imprescindibles a Saída Sur de Vigo e a conexión Monforte–Lugo–A Coruña–Ferrol, ata acadar os 8.000 M? no noroeste, moi lonxe dos 1.400 M? dos que onte falou o Goberno de España.





