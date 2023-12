A Xunta reclama ao Ministerio de Educación un fondo para a rehabilitación de centros educativos

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, remite unha carta á ministra Pilar Alegría, solicitándolle este fondo de cooperación coas comunidades autónomas

Lembra que Galicia está realizando un esforzo inversor sen precedentes, con máis de 300M? nesta lexislatura, para renovar e modernizar as instalacións

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Estrada (Pontevedra)

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, explicou hoxe que vén de reclamar ao Ministerio de Educación, FP e Deportes a creación dun fondo para a rehabilitación de centros educativos que contribúa ao financiamento das obras que están acometendo as comunidades autónomas. Esta petición foi trasladada xa á ministra do ramo, Pilar Alegría, nunha carta esta semana.

Nunha visita ao colexio CEIP Pérez Viondi da Estrada, destacou que o Goberno galego ten en marcha un investimento de máis de 300M? ata 2024 en melloras educativas no marco do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. “Hoxe mesmo anunciamos novas actuacións neste centro e en Marín”, indicou. Estas actuacións son moi necesarias dada a antigüidade do parque inmobiliario e o seu volume, con máis de mil edificios en Galicia, ao que se suma a importancia de modernizalos e adaptalos ás novas metodoloxías, dotalos de máis e mellor tecnoloxía e facelos máis respectuosos co medio ambiente.

“O Ministerio de Educación non achega fondos para a transformación das instalacións educativas que estamos a asumir con esforzo inversor sen precedentes”, explicou o titular do departamento educativo do Goberno galego. “Unhas actuacións que son moi necesarias, dado que a pandemia demostrou que precisamos configurar os colexios e institutos dun xeito máis axustado ás necesidades do século XXI, que son distintas desde o punto de vista da saúde, das tecnoloxías e da eficiencia enerxética”, sinalou.

Román Rodríguez recordou que a Xunta leva traballando arreo para renovar os 1.600 edificios que forman os máis de 1.000 centros educativos galegos,

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

algúns deles con máis de 40 anos de antigüidade, desde a posta en marcha do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. “Son xa 1.372 as obras executadas neste marco, das que 270 son grandes obras que comprenden rehabilitacións integrais, melloras sectoriais, construción de novos centros e ampliacións”. Outras 1.040 correspóndense con actuacións de pequena e mediana envergadura e 62 son instalacións fotovoltaicas, estas últimas enfocadas a seguir avanzando cara centros educativos máis verdes e máis sostibles nas súas contornas.

Neste senso, o conselleiro destacou que o crecemento exponencial da FP tamén esixe novas instalacións para acoller talleres e grandes equipamentos. “Proba disto son obras de tanto calado como o novo edificio de talleres que estamos a acometer aquí mesmo na Estrada, no Instituto IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, cun investimento de máis de 3M?”, ou os realizados recentemente no Politécnico e o IES Sanxillao de Lugo. Ademais, están en marcha proxectos para construción de novos centros como o Colexio CEIP de Milladoiro (Ames) e do Instituto IES de Navia (Vigo) e numerosas ampliacións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando