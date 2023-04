A Xunta reclama ao Goberno central que o IVE sexa custo elixible na modernización do regadío da Limia

José González sinalou que é preciso incrementar os fondos asignados á modernización do regadío da Limia para que se adecúe ao custo real e revisar o esquema financeiro proposto, co fin de que sexa o menos gravoso posible para os regantes

Puxo en valor o importante esforzo realizado na construción de 40 pozos para a captación de augas subterráneas e avogou por que a colaboración da Xunta sexa estendida a todas as administracións

En relación á seca, Galicia vive neste momento unha situación de normalidade no que se refire á Demarcación Hidrográfica de Galicia–Costa, que é a bacía de responsabilidade autonómica, cunha reserva actual dos encoros do 86,63 %

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, participou esta mañá, vía telemática, na Mesa da Seca, convocada polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para reclamarlle ao Goberno central que o IVE sexa un custo elixible no programa nacional de modernización dos regadíos, no que se inclúe o da comarca da Limia.

Así, o conselleiro sinalou que dada a situación xeneralizada de incremento de prezos que sofre toda a economía é preciso ampliar o orzamento estatal destinado á modernización dos regadíos, sinaladamente o da Limia. Este orzamento canalízase a través de convenios entre as comunidades de regantes e a entidade pública estatal SEIASA. Pero ademais deste incremento no orzamento estatal, José González reclamou ao Goberno central que o IVE da modernización do regadío, que non é deducible para os regantes, sexa custo elixible a efectos de poder ser subvencionada con fondos europeos.

Neste senso, o conselleiro explicou que a repartición inicial dos gastos do convenio entre SEIASA e os regantes prevé que os ditos regantes asuman o 20 % do custo de execución material, ao que hai que sumar o 100 % do IVE soportado por dita execución; un gasto totalmente inasumible polas comunidades de regantes implicadas: a de San Salvador de Sabucedo, Lamas–Ganade, Corno do Monte e Alta Limia. Por iso, o feito de considerar o IVE como custo elixible suporía que se puidese subvencionar con fondos europeos, reducindo así de forma substancial as aportacións dos regantes.

Por iso, insistiu o conselleiro, é preciso incrementar os fondos asignados á modernización do regadío da Limia para que se adecúe ao custo real e revisar o esquema financeiro proposto, co fin de que sexa o menos gravoso posible para os regantes. Ademais, trasladou, ese encarecemento pode chegar a lastrar a competitividade da industria agroalimentaria galega, ao supoñer un prexuízo para as comunidades de regantes e, ademais, para o consumidor final dos produtos xerados nos citados regadíos modernizados.

O conselleiro puxo en valor o importante esforzo realizado na modernización dos regadíos da Limia, no marco do proxecto de construción de 40 pozos para a captación de augas subterráneas. Por iso, sinalou, é fundamental que a colaboración da Xunta sexa estendida a todas as administracións co obxectivo de alcanzar unha actuación integral no territorio que supoña un verdadeiro beneficio económico e ambiental.

En relación á seca e escaseza de auga, Galicia vive neste momento unha situación de normalidade no que se refire á Demarcación Hidrográfica de Galicia–Costa, que é a bacía de responsabilidade autonómica. Hai que ter en conta que aproximadamente a metade do territorio galego pertence a outras demarcacións hidrográficas de competencia estatal, sendo a principal a Demarcación Hidrográfica do Miño–Sil.

No ámbito da Demarcación Hidrográfica de Galicia–Costa, cóntase cun plan especial de seca aprobado no ano 2022 e, en base ao mesmo, estase facendo un seguimento constante da situación. De feito, a reserva actual dos encoros da demarcación de competencia autonómica Galicia–Costa é do 86,63 %, o que supón un 14,95 % máis que o ano anterior.

, en Galicia–Costa a ocupación é do 85,99 %, un 0,79 % superior á ocupación do pasado ano, cando se situaban ao 85,20 % da súa capacidade. Tamén cómpre indicar que a día de hoxe

todos os valores están en situación de normalidade en canto aos caudais circulantes

nos ríos da demarcación Galicia–Costa.





