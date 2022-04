Na segunda consulta lanzada en marzo, un total de 30 entidades públicas e privadas presentaron ata 56 propostas de solución que permitirán mellorar e completar os cinco retos deseñados en base ás 168 iniciativas recibidas na primeira fase

Refírense ao desenvolvemento dunha plataforma intelixente para a xestión de servizos no ámbito local e doutra para a trazabilidade e valorización de produtos das aldeas modelo, e a sistemas de axuda á decisión ou de enerxía integral

Coa información recompilada, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural espera deseñar e lanzar, nos próximos meses, as licitacións de compra pública de innovación que permitan desenvolver os proxectos que dean resposta aos retos presentados



A Xunta recibiu un total de 224 propostas nas dúas fases de consulta pública ao mercado do proxecto “Aldeas intelixentes, solucións de futuro para aldeas sostibles”. Así, na segunda consulta lanzada o pasado 18 de marzo, un total de 30 entidades –23 empresas privadas e 7 centros tecnolóxicos, de investigación ou universidades– presentaron ata 56 propostas de solución que permitirán mellorar e completar os cinco retos deseñados en base ás 168 iniciativas recibidas entre novembro e decembro de 2021, a cargo de 124 pemes e 44 corporacións.

Do máis de medio cento de proposicións detalladas, 15 están destinadas ao desenvolvemento dunha plataforma intelixente para a xestión de servizos no ámbito local, 12 refírense a outra plataforma para a trazabilidade e valorización de produtos agroalimentarios e subprodutos das aldeas modelo, 13 á innovación en sistemas de axuda á decisión para actividades agrarias nas aldeas modelo, 11 ao deseño dun sistema enerxético integral para as aldeas e, por último, 5 están relacionadas coa edificación e urbanización sustentable.

A iniciativa “Aldeas intelixentes, solucións de futuro para aldeas sostibles”

, que se enmarca na Estratexia Galicia Dixital 2030 e no programa territorio intelixente que impulsa a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,

é un proxecto de compra pública de innovación promovido pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Conta cun orzamento inicial superior aos 5 millóns de euros de fondos propios da Xunta, que se espera poder ampliar con outras fontes de financiamento vinculadas a Next Generation UE ou ao programa FID do Ministerio de Ciencia e Innovación para acadar un orzamento global próximo aos 15 millóns de euros.

O proxecto persegue obter solucións innovadoras que permitan impulsar a recuperación dos núcleos rurais co fin de conseguir un territorio rural intelixente a través da creación dunha rede de aldeas modelo que potencie os grandes valores das áreas rurais e proporcione aos actores locais as ferramentas para aproveitar o seu potencial, contribuíndo así a grandes retos como a seguridade alimentaria, o declive demográfico ou o cambio climático.

Coa información recompilada nestas consultas, a Consellería do Medio Rural espera deseñar e lanzar, nos próximos meses, as licitacións de compra pública de innovación que permitan desenvolver os proxectos que dean resposta aos retos presentados.

Cabe engadir que, en paralelo, se está a traballar nalgunhas iniciativas piloto entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal) e a

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

, que permitan ir albiscando potenciais solucións futuras de aplicación nestas aldeas. Así, por exemplo, está avanzada a definición dun proxecto piloto para –mediante sensorización e Internet das Cousas (IoT)– levar a cabo o seguimento remoto de gando en extensivo nunha das aldeas modelo xa en marcha.

