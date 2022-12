A Xunta recibiu máis de 380 solicitudes de axuda ao abeiro da orde para impulsar a madeira como elemento estrutural na construción

O responsable da Axenda Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, destacou que esta convocatoria está dotada con 2,6 millóns de euros e que favorece a madeira de montes galegos certificados e con marca de garantía



Pola súa parte, Inés Santé explicou as xestións da Xunta a prol do sector agrario no Val de Lemos, na provincia de Lugo, así como en favor do seu regadío



O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal incidiu en que a revisión da Lei de montes veciñais de Galicia é un procedemento moi participativo e que está cumprindo cos prazos establecidos nos regulamentos



A Xunta recibiu en apenas tres semanas máis de 380 solicitudes para concorrer á orde de axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais, convocada pola Xunta a través da Axencia Galega da Industria Forestal, adscrita á Consellería do Medio Rural.

O director xeral desta axencia, Jacobo Aboal, facilitou este dato na Comisión 7ª do Parlamento, en resposta a unha pregunta sobre a cuestión. Segundo explicou Aboal, esta convocatoria está dotada con 2,6 millóns de euros. Os seus principais obxectivos son contribuír a loitar contra o cambio climático, fomentar a prevención e xestión forestal sustentable e activa do territorio galego, afondar en políticas de eficiencia enerxética e achegar confort, saúde e benestar a aquelas persoas que vaian habitar edificacións construídas en madeira. Nesta mesma liña, trasladou que os solicitantes son empresas, asociacións e fundacións, pero especialmente particulares, salientou Aboal.

Pola súa parte, a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, explicou as xestións da Xunta a prol do sector agrario no Val de Lemos, na provincia de Lugo, así como en favor do seu regadío, en resposta a unha pregunta sobre este tema. Neste sentido, lembrou que o Goberno galego xa está traballando na zona, tanto en proxectos de recuperación de terras que permitirán a súa posta en produción como na revitalización do regadío. Isto último, engadiu, debe facerse de xeito simultáneo coa reestruturación da propiedade.

Sobre o regadío, a directora xeral recordou tamén que a pasada semana ela mesma solicitou a inclusión deste proxecto nas próximas fases do Plan nacional de Mellora e Eficiencia da Sustentabilidade de Regadíos financiado cos fondos do mecanismo de recuperación. Deste xeito, incidiu, a Xunta reclama ao Goberno central que se orzamente a modernización do regadío do Val de Lemos para dar así resposta a unha demanda histórica da zona.

Na mesma liña, Santé trasladou que a Consellería do Medio Rural está rematando actualmente a necesaria recollida das sinaturas entre os propietarios, consonte ao establecido pola Lei de recuperación, para a posta en marcha dun polígono agroforestal en Ver, no concello de Bóveda. Este proceso abarca preto de 52 hectáreas, que inclúen 292 parcelas de 200 titulares catastrais.

Por outra parte, o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, indicou que é necesario revisar a Lei de montes veciñais de Galicia, xa que a primeira data de 1989. Engadiu ademais que este cambio está previsto tamén na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia, “Cara á neutralidade carbónica”, e foi incluído, así mesmo, nas recomendacións do ditame forestal aprobado polo Parlamento de Galicia no ano 2018.

A maiores, o director xeral incidiu en que este procedemento é moi participativo e que cumpre cos prazos establecidos nos regulamentos, co fin de acadar unha mellora xeral da xestión e da gobernanza destes terreos, que ocupan unha superficie de 664.630 hectáreas en Galicia.

