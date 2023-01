A Xunta recibe seis ofertas para a redacción do proxecto do novo centro de saúde de Muíños

O investimento estimado para a súa construción é de máis de 786.000 euros, aínda que o orzamento final quedará determinado polo proxecto



O centro contará con consultas de medicina xeral e de enfermaría, área de respiratorios, un espazo cuberto para a ambulancia e recepción con zona de espera

Esta actuación enmárcase no convenio asinado entre Consellería de Sanidade e Concello de Muíños, que cedeu á Xunta unha parcela de 800 m2

A parcela sitúase no núcleo de Mugueimes, próxima á Casa do Concello, ao campo de fútbol, á residencia de maiores e a todos os equipamentos do municipio

O novo centro de saúde está previsto na fase 1 do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria da Xunta e substituirá ao actual, con 36 anos de antigüidade



Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

A Xunta recibiu seis ofertas de empresas para a redacción do proxecto do novo centro de saúde de Muíños.

O obxectivo deste contrato da Xunta é definir unha idea global do edificio e da súa urbanización, coa concepción construtiva e de instalacións. O investimento estimado polo Goberno galego para execución da obra é de máis de 786.000 euros, se ben o orzamento final quedará concretado coa redacción do proxecto.

Este contrato supón un investimento de 64.000 euros. Nel fíxase un prazo de 3 meses para a entrega do proxecto básico e de 2 meses para o proxecto de execución.

A intervención enmárcase no convenio de colaboración asinado o pasado mes de maio entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Muíños. En desenvolvemento do mesmo, o Concello puxo á disposición da Xunta unha parcela de 800 m2 para construír o centro de saúde. A cesión deste terreo foi aceptada polo Consello da Xunta de Galicia do 4 de agosto dese mesmo ano.

A parcela sitúase nunha zona próxima ao núcleo de Mugueimes, onde xa existe na actualidade outro centro de saúde.

A ubicación está próxima á Casa do Concello, ao campo de fútbol, á Residencia de Maiores “Virxe da Clamadoira”, á farmacia e a todos os equipamentos públicos e privados do concello de Muíños.

En canto ás características do novo centro de saúde, a superficie construída será de 420 m2 e a superficie útil de 375 m2.

A instalación sanitaria contará con consulta de medicina xeral e de enfermaría e zona de espera. Tamén disporá de área de respiratorios, con sala polivalente e sala de espera independente.

O centro disporá dun espazo cuberto para a ambulancia, vestíbulo, recepción con zona de espera e un despacho para atención ao usuario.

Este novo edificio substituirá ao actual, que conta con 36 anos de antigüidade e carencias estruturais, como o feito de compartir espazo con vivendas municipais, que dificultan a prestación da atención sanitaria.

Este centro de saúde está incluído no Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria aprobado polo Consello da Xunta en outubro de 2021, que para a provincia de Ourense contempla a construción de oito novos centros de saúde en distintas fases.

Concretamente, na fase 1 deste Plan figuran os novos centros de saúde de Muíños e de Boborás, ambos cos convenios xa asinados, parcelas xa cedidas e proxectos xa licitados; así como o centro de saúde do Carballiño, para o que a Xunta asinou un protocolo co Concello para tramitar a súa construción na parcela da actual estación de autobuses.





