A Xunta recibe o premio “Salud animal de España” polo seu traballo a prol da erradicación da tuberculose bovina en Galicia

José González agradeceu o esforzo e traballo continuo de veterinarios, gandeiros e Administración Pública nos últimos anos, enfocado na vixilancia para conseguir elevar o status sanitario do vacún da rexión

Acadar a condición de rexión libre de tuberculose traduciuse nunha posición de clara vantaxe comercial nacional e internacional, tanto no comercio de animais bovinos vivos como dos seus produtos



O conselleiro do Medio Rural, José González, recolleu hoxe en Madrid o premio “Salud animal de España”, da prestixiosa publicación Animals Health, outorgado nesta primeira edición á Xunta polo seu traballo a prol da erradicación da tuberculose bovina en Galicia. Estes premios teñen como obxectivo recoñecer as aportacións e logros de persoas e institucións no ámbito da saúde animal en España.

Así, o conselleiro agradeceu este galardón e subliñou que a consecución da condición de Galicia como oficialmente indemne á tuberculose bovina supuxo a identificación da comunidade galega como unha rexión do Estado cun status sanitario privilexiado en relación ás enfermidades suxeitas a programas oficiais de erradicación, ademais de ter o maior número de explotacións bovinas e ser líder no sector lácteo.

Durante a súa intervención, o titular de Medio Rural agradeceu o esforzo e traballo continuo de veterinarios, gandeiros e Administración Pública nos últimos anos, enfocado na vixilancia para conseguir elevar o status sanitario do vacún da rexión e contribuír á mellora da saúde pública, no marco do concepto “One health”. Neste senso, destacou que Galicia foi declarada libre de tuberculose bovina a finais do ano pasado, pero xa en 2019 a provincia de Pontevedra conseguira ese estatuto e converteuse n a primeira provincia española non insular en acadar a condición de “provincia oficialmente indemne de tuberculose bovina”.

Así, cabe sinalar que no ano 1990 –cando se comezou co Programa Nacional de Erradicación Acelerada en España– a comunidade galega partía dunha prevalencia de tuberculose de rabaño bovino superior ao 11,79% (case 12 rabaños infectados por cada 100 revisados), sendo de 0,02% en 2021 (0,02% de rabaños infectados por cada 100 revisados). Estes datos proban que Galicia traballou intensamente na erradicación desta enfermidade, cumprindo sempre cos obxectivos epidemiolóxicos marcados pola Comisión Europea.

O conselleiro subliñou que, r especto doutras enfermidades animais graves obxecto de programas nacionais de erradicación cofinanciados pola Unión Europea, no ano 2013 Galicia cumpriu os obxectivos epidemiolóxicos requiridos e foi declarada tamén “rexión oficialmente indemne de brucelose ovina e cabrúa”. Un fito, matizou, que o resto dos territorios do Estado foron adquirindo paulatinamente, de xeito que en marzo de 2021 –oito anos máis tarde que Galicia–, a totalidade dos territorios do Estado acadaron ese estatuto. Na mesma liña, no ano 2019 Galicia acadou o estatuto de “rexión oficialmente indemne de brucelose bovina”, estatuto que se acadou a nivel de todo o Estado en febreiro de 2022.

Por último, o conselleiro destacou que a Xunta de Galicia sempre apostou por dedicar importantes recursos á vixilancia de zoonoses (enfermidades compartidas entre animais e persoas), como é o caso da tuberculose, pola interconexión existente entre a saúde humana, a animal e a ambiental.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando