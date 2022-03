A Xunta recibe 11 ofertas para a xestión e mantemento da depuradora dos Praceres, en Pontevedra, que suporá un investimento de case 10,2 M€

Garántese así o funcionamento das instalacións durante os vindeiros dous anos, prevendo o novo contrato a posibilidade de prórroga por un máximo de 36 meses

Das ofertas presentadas, 7 delas están conformadas por UTE, o que supón un total de 20 empresas

A Xunta mantén a continuidade do servizo que garante a depuración das augas residuais dos concellos de Marín, Poio e Pontevedra, tendo en conta que Pontevedra é a única gran cidade na que o Concello non xestiona a depuradora municipal

Dado os elevados custos enerxéticos do sistema de depuración, o novo contrato exclúe a xestión enerxética, que asumirá a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a través dun mecanismo centralizado, co obxectivo de minorar o impacto da factura eléctrica

A Xunta ten funcionando en fase de probas as obras de mellora da depuradora dos Praceres, na que investiu 16,5 M? e que se complementa co novo emisario submarino, en execución cun investimento de 12 M?

A mellora da depuradora e a construción do novo emisario submarino forman parte do Plan de saneamento local elaborado pola Xunta e dialogado cos concellos e cos mariscadores da ría, no que se prevé un investimento global de 47 M?





