A Xunta recibe 18 ofertas para a rehabilitación de 13 inmobles no centro histórico de Mondoñedo

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destina un orzamento global de máis de 437.000 euros á redacción dos proxectos de restauración dos edificios, que foron adquiridos por máis de 621.000 euros

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2022.

–

A Xunta recibiu un total de 18 ofertas para a redacción dos proxectos de rehabilitación e dirección de obra de 13 inmobles adquiridos no centro histórico do concello de Mondoñedo no marco do programa Rexurbe.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) licitou, por máis de 437.000 euros, un total de catro contratos para a redacción dos proxectos, cos que se recuperarán os inmobles emprazados na rúa Guevara 7 e 9, Leiras Pulpeiro 11 e Progreso 10 (Lote 1); na rúa Progreso 20 e Peña de Francia 4 (Lote 2); na rúa Imprenta 2, Febrero 30 e Álvaro Cunqueiro 12 (Lote 3); e, por último, os emprazados na rúa Álvaro Cunqueiro 34, 41, 53 e 57 (Lote 4).

Agora, a Xunta ten que valorar cada unha das ofertas, tanto a nivel económico como técnico, para determinar cal é a proposta adxudicataria en cada caso. A previsión é concluír este trámite este mesmo verán.

Os 13 inmobles foron adquiridos pola Xunta no marco do programa Rexurbe, polo que a Xunta adquire inmobles en conxuntos históricos para a súa posterior rehabilitación como vivendas en réxime de alugueiro social. O investimento ascendeu a máis de 621.000 euros.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.