A Xunta recibe 6 ofertas para executar as obras de renovación extraordinaria do firme da autovía Dozón-Ourense, entre o enlace de Cea e a A-52

Esta actuación na AG–53 conta cun orzamento de máis de 5,2 M?

A intervención consiste na reparación do pavimento e o estendido dunha nova capa de rodaxe sobre toda a superficie de calzada nun treito de 13 km desta autovía



Os traballos contarán cun prazo de execución de 6 meses e permitirán intervir nunha superficie de 273.000 m2, incluídos os ramais do enlace coa OU–402 e a A–52, ademais duns 10.000 m2 en carrís adicionais

A actuación incluirá a revisión e a adecuación das barreiras de seguridade á normativa vixente



A Xunta vén de recibir 6 ofertas de empresas para executar as

obras da renovación extraordinaria do firme da autovía autonómica Dozón–Ourense (AG–53), entre o enlace de Cea e a A–52.

Esta actuación, licitada por un orzamento de máis de 5,2 M? centrarase na

reparación do pavimento existente e o estendido dunha nova capa de rodaxe sobre toda a superficie de calzada do treito de 13 km entre o enlace de Cea, no quilómetro 74+200, e o final da autovía, no enlace coa estrada autonómica OU–402 e a A–52, no punto 87+200.

As obras licitadas, que contarán cun prazo de execución de 6 meses, executaranse neste treito da autovía, de dobre calzada con 2 carrís de 3,5 metros, beiravías exteriores de 2,5 metros e beiravías interiores de 1 metro.

Os traballos incluirán intervencións nunha superficie aproximada de 273.000 m2, incluídos os ramais do enlace coa OU–402 e coa A–52, ademais duns 10.000 m2 en carrís adicionais.

O adxudicatario deste contrato tamén deberá revisar a adecuación das barreiras de seguridade á normativa vixente, tanto metálicas como de formigón, incluída a barreira existente na mediana, acometéndose as modificacións precisas para a súa adaptación en caso contrario.

Finalmente os traballos completaranse co repintado das marcas viarias e a reposición do balizamento afectado polas obras.





