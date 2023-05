A Xunta recibe 7 ofertas para executar as obras do eixe de mobilidade sostible na estrada PO-546 no treito urbano de Marín, que suporán un investimento de máis de 1,1 M€

Trátase de dar continuidade á humanización desta vía e intervir entre as rúas da Estrada e da Roda e nas rúas Concepción Arenal e da Ponte

Mediante este contrato avanzarase na transformación integral da PO–546, tras terse xa executado a humanización da rúa Concepción Arenal entre a rotonda das Anclas e rúa Real de Cantodarea

Os traballos consistirán na execución de beirarrúas cun ancho mínimo de 2 metros, na reposición de firmes e na dotación de pasos de peóns sobreelevados

Santiago de Compostela, 1 de maio de 2023

A Xunta recibiu 7 ofertas de empresas para executar as obras do eixe de mobilidade sostible na estrada autonómica PO–546 no treito urbano de Marín, que suporán un investimento de máis de 1,1 M?.

Esta intervención de humanización enmárcase no proxecto de transformación que se está a acometer nesta vía, como a obra xa executada de humanización da rúa Concepción Arenal, entre a rotonda das Anclas e rúa Real de Cantodarea.

Coa obra obxecto deste novo contrato darase continuidade e completaranse os treitos xa humanizados da antiga travesía da PO–546.

Deste xeito, proponse actuar en tres treitos urbanos de Marín: 129 metros da beirarrúa da rúa Concepción Arenal, entre as rúas da Estrada e da Roda; 360 metros da rúa Concepción Arenal, entre a rúa da Estrada e a rotonda das Áncoras; e 204 metros da rúa da Ponte, é dicir, en toda a súa lonxitude.

Os traballos consistirán na execución de beirarrúas cun mínimo de 2 metros de ancho, sempre que sexa posible, no fresado e reposición de firmes e na execución de pasos de peóns sobreelevados. Nos pasos de peóns e nos extremos executaranse vaos peonís con pavimento podotáctil co fin de facilitar a accesibilidade.

A actuación tamén inclúe a disposición de novo alumeado e a reposición da sinalización e balizamento, así como a colocación de novos sumidoiros e a reposición dos servizos afectados.

Esta intervención forma parte dos proxectos impulsados pola Xunta ao abeiro dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia Next Generation UE no impulso da transformación da mobilidade nas contornas urbanas.





