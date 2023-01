A Xunta recibe 6 ofertas para executar a 1ª fase de humanización da avenida de Galicia en Teis (Vigo) cun investimento autonómico de 2,5 M€

Esta intervención na estrada autonómica PO–323, vía de entrada á cidade olívica, prevé o seu inicio na primavera e ten un prazo de execución de 12 meses



Actuarase nun treito de 500 metros entre a intersección da PO–323 coa avenida da Mariña Española e o Instituto de Teis, ampliando as beirarrúas e mellorando a accesibilidade



Nesta primeira fase de reforma da estrada autonómica tense en conta puntos singulares como os cruces coas vías que dan acceso ao centro de saúde e á ETEA



A intervención incluirá a recolocación das marquesiñas, a instalación dunha varanda modular e a reposición do muro de peche existente, co fin de mellorar visualmente a integración da actuación na zona do Camiño Portugués



Tras a análise das achegas recibidas, a nova zona de aparcadoiro situarase na parcela contigua ao IES de Teis e manteranse as prazas actuais na avenida de Galicia, que inicialmente se suprimían



A execución destas obras estará coordinada co desenvolvemento efectivo do Campus do Mar e completarase cunha 2ª fase ata o límite municipal con Redondela, que suporá un investimento de 4 M? e cuxo proxecto xa foi sometido a información pública



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recibiu as ofertas de 6 empresas para executar as obras da primeira fase de

humanización da avenida de Galicia en Teis, no concello de Vigo, que suporá un investimento autonómico de preto de 2,5 M?.

Con esta intervención, a Xunta busca fomentar a mobilidade sostible nesta vía de entrada á cidade, a través de actuacións de acougado do tráfico rodado e mellora dos itinerarios peonís.

