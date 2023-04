A Xunta recibe 6 ofertas para executar un aparcadoiro disuasorio para o fomento do vehículo compartido no enlace da PO-340 coa autoestrada do Val Miñor, en Nigrán

As obras do novo aparcadoiro, licitadas por 637.000 euros, prevén comezarse no verán

Disporase dunha superficie total de 3.500 m² para habilitar 72 prazas de estacionamento, facilitando o acceso en vehículo compartido á AG–57 e a redución de vehículos no centro da vila pontevedresa

O novo estacionamento contará con 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida e disporá da preinstalación de 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos



de empresas para a execución

dun aparcadoiro disuasorio asociado á implantación de zonas de baixas emisións,

no enlace da estrada PO–340 coa autoestrada do Val Miñor e adxacente á peaxe da saída A Ramallosa–Gondomar, no concello de Nigrán.

O aparcadoiro disuasorio, cuxas obras foron licitadas por 637.000 euros, persegue facilitar o emprego do vehículo compartido para acceder á autoestrada AG–57 e reducir a presenza dos coches no centro da vila. A previsión é comezar os traballos

Este novo aparcadoiro contará cunha superficie total de 3.500 m², disporá de 72 prazas, das que 2 se reservan para persoas con mobilidade reducida, ademais da preinstalación para 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Neste contrato, inclúese, tamén, a disposición dunha franxa perimetral interior adxacente ás prazas para os itinerarios peonís e carrís de circulación dun mínimo de 3 metros de ancho e de sentido único.

No centro do aparcadoiro e na zona norte proxéctanse zonas verdes para a colocación de arborado e alumeado, que irán separadas das prazas por un bordo.

A actuación forma parte dos proxectos promovidos pola Xunta ao abeiro dos

fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia Next Generation UE no impulso da transformación da mobilidade nas contornas urbanas, apostando por desprazamentos máis limpos e sostibles.





