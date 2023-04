A Xunta recibe 7 ofertas para construír unha senda peonil na estrada LU-617 en Toiriz, no concello de Pantón, que suporá un investimento de case 330.000 euros

Executarase un itinerario de 530 metros a ambos os lados da LU–617 cun ancho mínimo de 1,8 metros, salvo nalgunha zona puntual con vivendas, garantindo a accesibilidade

Esta intervención dará continuidade á senda xa executada, posibilitando un itinerario peonil continuo de 850 metros

O obxectivo é iniciar as obras no verán e telas rematadas no primeiro trimestre de 2024



A Xunta recibiu 7 ofertas de empresas para executar unha nova senda peonil na estrada LU–617, en Toiriz, no concello de Pantón, que suporá un investimento autonómico que rolda os 330.000 euros.

Trátase de executar unha nova senda de 530 metros a ambos os lados da LU–617, ao seu paso polo núcleo de Toiriz. Deste xeito, completarase o itinerario anteriormente executado nesta vía autonómica, dotando a parroquia dun itinerario peonil continuo de 850 metros de lonxitude.

Estas novas obras no núcleo de Toiriz prevén iniciarse no verán e o obxectivo e telas rematadas no primeiro trimestre de 2024.

En concreto, para a execución desta senda demoleranse, primeiro, as cunetas, soleiras existentes e demais pavimentos. Despois disporase o novo itinerario en saburra artificial e formigón bituminoso.

Na intervención, prevese tamén a construción de 2 muros de contención con bloques de granito, que disporán de varandas de protección. Tamén se disporá balizamento e defensas.

A actuación completarase, ademais, coa colocación de canal de desaugue e sumidoiros, conectados a unha nova canalización para garantir a correcta recollida das augas pluviais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando