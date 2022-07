A Xunta recibe 23 ofertas para a adquisición de solo nos parques empresariais das Gándaras, en Lugo, e A Sionlla, en Santiago de Compostela

Poderíanse adxudicar entre 60.000 e 70.000 metros cadrados, en función do número de ofertas que concorran sobre as mesmas parcelas

A Xunta recibiu un total de 23 ofertas no marco do concurso de solo empresarial convocado por Xestur Galicia para os parques das Gándaras, en Lugo, e A Sionlla, en Santiago de Compostela. Estímase unha demanda

de solo de entre 60.000 e 70.000 metros cadrados, dependendo de se existe concorrencia de ofertas sobre as mesmas parcelas.

No parque empresarial das Gándaras rexistráronse 15 ofertas, que poderían superar os 28.000 m2, mentres que na Sionlla presentáronse 8 ofertas por máis de 38.000 m2.

Este é o segundo concurso de venda de solo empresarial convocado por Xestur en 2022. No mesmo incluíronse unicamente as áreas industriais nas que se rexistrou concorrencia de ofertas sobre as mesmas parcelas e, polo tanto, houbo empresas demandantes ás que non se puido adxudicar solo. O obxectivo deste novo concurso é garantir que todas as empresas interesadas poidan optar ás parcelas en igualdade de condicións.

No primeiro concurso deste ano, convocado no pasado mes de febreiro, adxudicáronse 43.887 metros cadrados no parque empresarial das Gándaras e 11.436 no da Sionlla.





