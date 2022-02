A Xunta recibe 10 ofertas de empresas para executar 3 sendas nas estradas OU105, OU536 e na avenida de Ponferrada, en Ourense, cun investimento de 1,8 M?

O obxectivo é iniciar as obras ao comezo do verán para que poidan estar rematadas a finais de ano ou comezos do próximo, ao ter un prazo de execución de 6 meses

As actuacións na Rabaza, en Ponte Sevilla e na avenida de Ponferrada habilitarán máis de 3,5 km de sendas de uso compartido, peonil e ciclista

Os itinerarios contarán con elementos de separación da estrada e con 9 refuxios nas paradas de autobús para facer máis cómoda a espera aos usuarios





