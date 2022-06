A Xunta recibe as ofertas de 5 empresas para a execución das obras de rehabilitación do edificio da Xunta na Praza de Mazarelos de Santiago de Compostela

A actuación, cun investimento de 1,79 M?, consistirá na restauración e mellora da envolvente térmica e da distribución interior do edificio, no que están a Oficina de Turismo da Xunta en Santiago e a Secretaría Xeral de Emigración

O obxectivo é avanzar na recuperación do patrimonio da Xunta coa intervención neste inmoble da cidade histórica, cuxas obras teñen un prazo de 8 meses



Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2022

A Xunta recibiu 5 ofertas de empresas para a execución das obras para a rehabilitación do edificio da Xunta na praza de Mazarelos nº 15 de Santiago de Compostela, que suporán un investimento de 1,79 millóns de euros.

A intervención consistirá na restauración e mellora da envolvente térmica e da distribución interior dos espazos deste edificio situado na cidade histórica, que alberga as dependencias da Oficina de Turismo da Xunta en Santiago en parte da súa planta baixa, e tamén da Secretaría Xeral de Emigración no resto dese mesmo andar, así como no primeiro e no segundo.

Na actualidade, o edificio carece de illamento térmico e presenta deficiencias nas fachadas e nas cubertas, deterioracións provocadas polo paso do tempo, que causan filtracións e perdas de calor.

O obxectivo é resolver estas deficiencias con actuacións, tanto na envolvente do edificio como no seu interior.

Respecto á envolvente, acometeranse traballos de restauración e mellora nas cubertas inclinadas, coa colocación de illamento térmico, capa impermeabilizadora e soporte da nova tella cerámica curva, xunto coa execución de canlóns ou substitución, segundo o caso.

Nas fachadas realizarase o tratamento da sillería, cornixas, relevos e hidrofugado; e colocarase un sistema de illamento térmico polo exterior nas zonas lisas do revestimento existentes.

Tamén se substituirán as carpinterías de madeira por outras de madeira de castiñeiro laminado e procederase ao illamento de planta soto, que actualmente se atopa en contacto directo co terreo.

No interior colocarase un ascensor eléctrico, de baixo consumo, en substitución do hidráulico, que ademais chegará a planta soto. Modificarase a distribución interior do edificio, sen afectar á estrutura vertical e horizontal, cun cambio das tabiquerías, teitos e pavimentos.

Substituiranse, ademais, as instalacións do edificio, destacando a electricidade, a iluminación e a climatización. Así, disporase de nova iluminación con tecnoloxía led, un sistema de climatización (calor–frío) e renovación para todo o edificio, acorde á nova distribución.

Esta actuación, cun prazo de execución de 8 meses, conta co cofinanciamento da Unión Europea no marco do programa operativo Feder Galicia 2014–2020.

