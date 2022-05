A Xunta realiza actuacións de conservación e limpeza no perímetro do encoro do Umia, nos concellos de Caldas de Reis, de Cuntis e de Moraña

Estes traballos desenvólvense en distintos lugares das parroquias de Santo André de Cesar, en Caldas de Reis; de Troáns, en Cuntis; e de Laxe e Saiáns, en Moraña

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a executar actuacións de conservación e limpeza no perímetros do encoro do Umia, ao seu paso polos concellos de Caldas de Reis, de Cuntis e de Moraña.

Estes traballos desenvólvense polos distintos lugares da parroquias de Santo André de Cesar, en Caldas de Reis; de Troáns, en Cuntis; e de Laxe e Saiáns, no concello de Moraña.

A zona obxecto das intervencións suma unha lonxitude total de máis de 3,2 km.

As tarefas que se están a realizar céntranse na roza de vexetación en camiños do perímetro do encoro e no mantemento da vexetación nas áreas recreativas. Os traballos inclúen, tamén, a retirada de árbores caídas nos camiños. Unha vez finalizadas estas intervencións, os camiños quedarán despexados de maleza.

Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia–Costa, no ámbito territorial Galicia–centro e nas súas zonas de acceso e protección.





