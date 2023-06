A Xunta reafirma a súa aposta pola xestión forestal activa a prol dun monte ordenado, multifuncional e sustentable

O director xeral de Planificación Forestal, José Luis Chan, participou hoxe na presentación da Asociación de propietarios forestais A Croa de Camariñas

A posta en marcha deste colectivo vai na liña dos obxectivos marcados pola primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021–2040 “Cara á neutralidade carbónica” e da Lei de recuperación da terra agraria

Camariñas (A Coruña), 17 de xuño de 2023

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, participou hoxe na presentación da Asociación de propietarios forestais A Croa de Camariñas. Trátase dun colectivo veciñal que ten como obxectivo poñer en valor os montes da zona, incidindo especialmente en aproveitamentos como a resina ou os cogomelos, e darlle visibilidade ás necesidades dos enclaves naturais da contorna de Camariñas.

Neste sentido, tal como explicou o director xeral, a Xunta aposta por unha xestión forestal activa, no contexto dun monte ordenado, multifuncional e cun enfoque cara a un aproveitamento económico, social e ambientalmente sustentable dos seus recursos. Nesta liña –engadiu Chan–, orienta os seus esforzos no marco de instrumentos básicos de planificación, particularmente no establecido na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021–2040 “Cara á neutralidade carbónica”. Ademais, tamén está amparado pola Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

O director xeral sinalou que ambos textos –Lei e Plan– marcan entre as súas diferentes liñas de traballo a mobilización das terras agrarias infrautilizadas ou abandonadas –especialmente mediante proxectos liderados por agrupacións forestais de xestión conxunta– para recuperar o rural e fixar poboación. Neste sentido, José Luis Chan destacou tamén que o fomento da agrupación da propiedade forestal é unha das grandes apostas do documento, incentivando a xestión conxunta e o asociacionismo, en liña cos obxectivos marcados polo colectivo presentado hoxe en Camariñas. A maiores, o director xeral trasladou os parabéns aos integrantes da asociación por esta iniciativa veciñal.





