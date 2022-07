A Xunta reafirma o seu compromiso co rural galego no Foro Voz de iniciativas rurais de Ponteceso

José González destacou a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia como base para pór en valor terreos infrautilizados ou en estado de desuso



O conselleiro salientou tamén ferramentas coma a futura Lei da calidade alimentaria para impulsar e facer destacar os produtos autóctonos



Así mesmo, o titular de Medio Rural tamén acreditou o labor dos grupos de desenvolvemento rural de cara á dinamización e xeración de riqueza



O conselleiro do Medio Rural, José González, visitou este sábado a localidade de Ponteceso para inaugurar o Foro Voz de iniciativas rurais, organizado por La Voz de Galicia e a Fundación Eduardo Pondal en colaboración coa Fundación Juana de Vega. Alí, González trasladou o compromiso da Xunta co rural galego, así coma as diferentes iniciativas e lexislacións feitas en prol do impulso deste eido.

O conselleiro ensalzou o éxito dos diferentes proxectos levados a cabo na Costa da Morte en prol do agro, e a súa relación cos postos en marcha pola Consellería do Medio Rural. Así, destacou a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, mediante a cal a Xunta impulsa figuras de posta en valor como as agrupacións de xestión conxunta, os polígonos agroforestais (hai 10 aprobados e trabállase nas primeiras fases doutros cinco), e as aldeas modelo (19 xa declaradas), que pretenden reverter o despoboamento do rural á vez que se lle dá utilidade a estes terreos.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando