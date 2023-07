A Xunta reafirma o seu apoio ao sector leiteiro pola súa condición de eido estratéxico para o rural galego

José Balseiros puxo en valor este sector produtivo e lembrou que Galicia é líder nacional na produción de leite e que se atopa entre as principais rexións europeas neste ámbito

Felicitou a Federación Frisona Galega por iniciativas como esta Escola, que contribúen –dixo– a fomentar a remuda xeracional á fronte das explotacións da nosa comunidade

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, asistiu este mediodía en Mouriscade (Lalín) á poxa de gando e posterior clausura da Escola de futuros gandeiros, organizada pola Federación Frisona Galega.

Neste acto, o representante da Consellería do Medio Rural quixo poñer en valor o sector lácteo galego e lembrou, neste sentido, que Galicia é líder nacional na produción de leite e que se atopa entre as principais rexións europeas neste eido. Balseiros reafirmou, ademais, o apoio da Xunta a este sector estratéxico do rural galego mediante diferentes liñas de actuación.

Así, o director xeral fixo mención á Estratexia de dinamización sectorial, que promoveu o Goberno galego de acordo cos axentes deste eido produtivo. Así mesmo, fixo referencia tamén, entre outras cuestións, ás axudas de plans de mellora e incorporación de mozos, que inciden na mellora do sector e facilitan a remuda xeracional á fronte das explotacións.

Precisamente, en relación con este último aspecto –a continuidade das granxas–, José Balseiros felicitou á Federación Frisona Galega, que agrupa as catro asociacións provinciais de control leiteiro (Africor), por iniciativas como esta da Escola de futuros gandeiros. Así, sinalou que este tipo de actuacións contribúen a salvagardar a substitución xeracional no campo con gandeiros profesionais.

A Escola de iniciación de futuros gandeiros de Fefriga acadou este ano a súa segunda edición. Tivo lugar nas instalacións do predio de Mouriscade, en Lalín, ao longo de toda esta semana. Nela participaron unha trintena de rapaces e rapazas de entre oito e 17 anos de idade, procedentes de diferentes puntos de toda Galicia.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando