A Xunta reafirma o seu apoio ao sector lácteo galego

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, mantivo hoxe un encontro con representantes da asociación de gandeiros e gandeiras Agromuralla, ante os que reafirmou –como xa fixera antes con diversas entidades agrarias– o apoio da Xunta ao sector lácteo galego, co gallo de consolidalo no eido produtivo pero tamén no da transformación.

Nesa liña, o conselleiro coincidiu con Agromuralla en que tanto a Administración como os produtores deben estar vixiantes á hora de que se cumpra toda a normativa legal en canto á sinatura de contratos, mantendo unha estabilidade nos prezos que garanta a rendibilidade a medio e longo prazo das nosas explotacións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando