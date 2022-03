A Xunta ratifica o seu compromiso de colaborar en Alcoa pero é preciso que a empresa avance nos investimentos e o Goberno abarate o prezo eléctrico

A directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, asistiu hoxe en Madrid á reunión do comité de seguimento da fábrica da Mariña, onde insistiu en que o Goberno galego seguirá ao lado dos traballadores

Ofrece a cooperación da Xunta na tramitación de parques eólicos que primen a subministración de enerxía para o desenvolvemento da actividade industrial

Mantén que o futuro de Alcoa e do resto da industria hipelectrointensiva pasa por un compromiso claro do Executivo central para fixar un prezo da enerxía que permita a España competir en igualdade de condicións co resto de países europeos







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.