A Xunta publicará en vindeiras semanas a primeira memoria anual do Plan de Transporte Público, que duplicou liñas, paradas e servizos e incrementou a demanda, o que proba a boa aceptación dos usuarios

O director xeral de Mobilidade referiu que, sen contar os escolares do transporte compartido, en 2019 se realizaron 20,5 millóns de viaxes, caendo en 2020 a 11,1 millóns pola covid e subindo en 2021 a 14,4 millóns

Salientou as cifras acadadas desde xaneiro de 2020 na utilización do transporte compartido, con 500.000 usuarios non escolares que empregaron esta modalidade

publicará nas vindeiras semanas a primeira memoria anual do Plan de Transporte Público de Galicia, que duplicou liñas, paradas e servizos e supuxo un incremento da demanda, o que proba a boa aceptación por parte dos usuarios.

Así o avanzou hoxe o director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, na Comisión 2ª do Parlamento de Galicia, onde subliñou a aposta sen precedentes que está a realizar a Xunta polo transporte público, acadando un cambio profundo na mobilidade, con solucións novidosas á medida da sociedade galega, como o autobús compartido e os servizos baixo demanda.

A este respecto, referiu que,

sen contar os escolares do transporte integrado, en 2019 se realizaron 20,5 millóns de viaxes, cifra que en 2020 caeu a 11,1 millóns e o ano pasado subiu a 14,4 millóns. No que vai de 2022, engadiu, a tendencia indica que pode chegar a recuperarse case totalmente a demanda prepandemia.

Ignacio Maestro tamén se referiu ás cifras acadadas desde xaneiro de 2020 na utilización do transporte compartido, con 500.000 usuarios non escolares.

Subliñou a planificación e o esforzo realizado na modernización completa do transporte público interurbano, con 127 concesións que non pararon un só día e que expandiron o autobús ata superar os 57 millóns de quilómetros de servizo o ano, que se efectúan a través de 3.470 liñas, con 53.000 paradas e 2,3 millóns de servizos ao ano.

Tamén citou o traballo da Xunta na renovación da flota de autobuses, que actualmente non supera os 7 años de media, fronte aos máis de 12 anos do parque do conxunto de España

Explicou que toda a información sobre a oferta do transporte interurbano está á disposición da cidadanía, centralizada nun único portal da Xunta, a web bus.gal, que se actualiza constantemente con cada axuste horario e mellora dos servizos. Unha fonte de información que, tal e como incidiu o director xeral de Mobilidade, vén gañando en importancia e xa tivo 1.420.000 visitas. Esta canle de información complétase co teléfono de atención ao usuario, que atendeu máis de 62.000 chamadas e 5.500 reservas de praza.

O director xeral de Mobilidade destacou o exercicio de transparencia da Xunta coa publicación do primeiro balance anual do Plan, onde non só se recollerá o curso 2020–2021, senón tamén a evolución desde o inicio do proceso de modernización do transporte público, en 2016. Así, a memoria recollerá todas as novidades do Plan de transporte público de Galicia referidas á prestación dos servizos e aos programas de modernización tecnolóxica. Tamén, dixo, as próximas actuacións, como será a posta en marcha efectiva da Área de Transporte de Galicia, prevista para este mesmo verán.

Tal e como precisou Ignacio Maestro, na memoria anual poderá comprobarse a mellora da oferta de servizos en toda a comunidade que, desde 2016 duplicou o número de liñas, de paradas e de servizos en cada unha das provincias.

A memoria tamén reflicte en cifras o aumento do uso do autobús e a súa aceptación por parte dos usuarios. Desde 2016, a demanda anual aumentou case un 70% ata o ano 2019, cando chegou a 23,2 millóns de viaxeiros.

Ignacio Maestro apuntou que no curso 2020–2021 pode verse unha progresiva recuperación da demanda tras o forte impacto derivado da covid–19. Nos 12 meses da memoria, o transporte interurbano sumou 20,8 millóns de viaxes.

Resaltou, en especial, a tarxeta Xente Nova, que no período da memoria anual xa superou a cifra total de viaxes do 2019.

Incidiu en que a Xente Nova bate récords: máis de 111.000 menores de 21 años contan con este dispositivo, que lles permite aforrar ás familias máis diñeiro ca nunca: 780.000 ? no mes de marzo, cando se realizaron 373.000 viaxes gratuítas.

A memoria tamén todos os detalles do sistema tarifario do Plan de Transporte Público de Galicia, máis económico e uniforme, que se traduce en aforros de ata un 60% no prezo dos billetes e incorpora numerosas posibilidades de descontos.

O director xeral de Mobilidade subliñou o traballo da Xunta a prol dun modelo de transporte máis eficiente desde o punto de vista ambiental, do que se realiza un seguimento continuo para garantir que a cidadanía dispoña de servizos de autobús eficaces.

Contrapuxo este modelo co recollido na Lei de Mobilidade Sostible e o mapa de concesións de autobús que está a impulsar o Goberno de España, extremadamente lesivo para o transporte rural e para territorios como Galicia.

Segundo detallou Ignacio Maestro, este anteproxecto de lei estatal, supedita a planificación de infraestruturas de transporte estatal á rendibilidade económica, centrando os investimentos nas zonas máis poboadas ou nos corredores de maior demanda, o que prexudica a territorios como a comunidade galega.

Tamén destacou que pretende suprimir o transporte de tren no rural, substituíndo a media distancia por servizos por estrada de titularidade autonómica, e impide que as comunidades autónomas poidan beneficiarse do Fondo estatal para o sostemento da mobilidade, que se reserva ás entidades locais e deixa fóra o transporte metropolitano que prestan as autonomías, penalizando a eficacia, subliñou.

O director xeral de Mobilidade, fixo así fincapé nos grandes titulares do novo mapa concesional de servicios regulares de transporte por estrada do Estado, que supón a exclusión dos tráficos intracomunitarios e que as poboacións medianas queden sen conexión directa con España.

Neste sentido, sinalou que o Goberno de España prima as cidades ou capitais de provincia, pasando de 1.912 concellos con parada a 495, cunha poboación media de 15.000 habitantes a 51.000. Tamén, remarcou, establece nodos de intercambio para facilitar a integración de servizos, o que supón máis transbordos, contratos a risco e ventura.

