A Xunta publica a resolución pola que se levanta a prohibición do cultivo de pataca na totalidade do concello de Muxía

Desta forma, convértense en zonas tampón Muxía, Narón, San Sadurniño e Valdoviño



Mantense a prohibición nalgunhas parroquias dos concellos coruñeses de Arteixo, Cariño, Caión, A Laracha e Moeche, así como dos municipios lucenses de Burela e Trabada



O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a

da Consellería do Medio Rural sobre as medidas para a erradicación e control do organismo de corentena couza guatemalteca da pataca, consonte as últimas decisións da Comisión de seguimento desta praga, reunida o pasado día 22 de decembro de 2022. Así, mediante esta publicación, a Xunta levanta formalmente a prohibición do cultivo de pataca en Muxía, que se mantiña ata o momento para evitar a expansión da couza que afecta este tubérculo.

