A Xunta publica a oferta de emprego dotada con 423 prazas de difícil cobertura no Sergas

Os postos de difícil cobertura afectan aos ámbitos dos hospitais comarcais, a atención primaria e a saúde mental

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2023

publica, na súa edición de hoxe, o decreto da oferta de emprego público para a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario do Sergas con título de especialista en Ciencias da Saúde para este ano. Esta oferta parcial é de 423 prazas, do total das 1.630 que ofertará o sistema sanitario público galego no 2023 correspondente á taxa de reposición ordinaria.

En total, vanse convocar 116 prazas para persoal facultativo de distintas especialidades dos hospitais comarcais de Cee, Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e O Salnés. Ademais, reforzarase o cadro de persoal de atención primaria con 72 prazas de médico de familia e outras 60 de pediatras para centros de saúde. Así mesmo, vanse ofertar outras 175 prazas na área de Saúde Mental, para levar a cabo o desenvolvemento das distintas medidas do Plan de saúde mental de Galicia poscovid–19: 81 para facultativo especialista de área en Psiquiatría e Psicoloxía Clínica, e outras 94 de enfermeiro especialista de Saúde Mental.

Por áreas sanitarias, a da Coruña e Cee, contará con 3 médicos de primaria máis, 12 pediatras de atención primaria, 8 prazas para o seu hospital comarcal, e 35 profesionais para a área de saúde mental.

Na área de Ferrol, son 8 prazas de médico de primaria máis, 3 de pediatría, e 14 para saúde mental.

Na de Santiago e Barbanza, 15 de médicos de primaria máis, ademais de 9 pediatras de primaria, 13 para profesionais do hospital de Barbanza, e 29 para saúde mental.

Na área de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, son 11 prazas máis de médico de familia, e 9 pediatras. Ademais, os hospitais da Mariña e de Monforte reforzarán o seu cadro de persoal con 41 novos profesionais. Esta área tamén terá 18 novos profesionais especialistas de saúde mental.

A área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras reforzará os seus centros de saúde con 23 novos médicos de familia e 5 pediatras máis. No caso dos hospitais de Valdeorras e o de Verín, as prazas son 39. E no ámbito da saúde mental, as prazas para esta área serán 20.

A área sanitaria de Vigo terá, en atención primaria, 8 novos médicos de familia máis e 15 pediatras. No ámbito da saúde mental, as prazas son 39.

Na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, a súa atención primaria contará con 4 novos médicos de familia e 7 pediatras máis. No caso do Hospital do Salnés, reforzarase con 15 novos profesionais. No ámbito da saúde mental, as prazas para este área son 20.

A oferta de 423 prazas publicada hoxe enmárcanse na Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura. Esta normativa, establece medidas extraordinarias e temporais en materia de emprego público dirixidas a garantir a adecuada atención sanitaria de toda a poboación galega, dando continuidade ás medidas extraordinarias de fortalecemento da atención primaria iniciadas no ano 2021. Ademais, por primeira vez, establece un réxime extraordinario de acceso a postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Sergas, por concurso de méritos, sen examen.

Co obxecto de dar unha resposta adecuada ás necesidades organizativas actuais, e coa finalidade de garantir a continuidade asistencial e a calidade, eficacia e eficiencia dos servizos e, xunto ao anterior, para promover a estabilidade dos recursos humanos, tendo en conta as dificultades excepcionais relacionadas coa escaseza de profesionais, a oferta hoxe publicada pola Xunta permitirá, así mesmo, convocar procesos selectivos específicos polo sistema de concurso, co fin de impulsar a incorporación urxente, estable e permanente de persoal aos postos de difícil cobertura dos seguintes colectivos e ámbitos:

– Persoal facultativo de distintas especialidades dos hospitais dos distritos sanitarios de Cee, Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e O Salnés.

– Persoal facultativo especialista de atención primaria e pediatra deste primeiro nivel asistencial.

– Persoal facultativo especialista de área en Psiquiatría e Psicoloxía Clínica e enfermeiro especialista de Saúde Mental, necesario para o desenvolvemento das distintas medidas do Plan de saúde mental de Galicia poscovid–19.

O sistema selectivo será o de concurso–de méritos e respectará os principios de libre concorrencia, igualdade, mérito e capacidade.

Do total de prazas, reservaranse 22 para o acceso a persoas con discapacidade xeral, así como as correspondentes para a súa provisión polo sistema de promoción interna.





