A Xunta publica novas medidas de estabilidade de persoal médico especialista e persoal médico de urxencias hospitalarias

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2023

publica, na súa edición de hoxe, novas medidas de estabilidade no emprego temporal que afectan a 137 profesionais de diversas especialidades de persoal facultativo especialista de área. Este réxime transitorio prorroga as medidas de estabilidade publicadas no Diario Oficial de 25 de maio de 2021, garantíndolles o emprego ata a resolución dos procesos selectivos por estabilización ás persoas que cumpran os requisitos establecidos. As medidas acordadas no ano 2021 garantizaban o emprego dende dita data ata o día 12 de xaneiro de 2023, na que remata o prazo de toma de posesión da oferta pública de emprego destas categorías, e que supuxo o acceso á praza fixa de 1.000 profesionais.

Así, coa finalidade de garantir a continuidade asistencial nos equipos médicos, créanse unhas bolsas específicas por cada un dos 14 distritos sanitarios e por cada especialidade. Estas novas listas serán preferentes para a oferta de emprego temporal tanto para vacantes como para todo tipo de contratación de reserva de titular, así como programas temporais de redución de listas de espera en cada distrito.

A Xunta de Galicia dotou o pasado ano, aos cadros de persoal das áreas sanitarias, de 409 novas prazas de persoal facultativo especialista de área, que supuxeron un pulo á estabilización mediante contrato interino dunha gran parte do persoal eventual vinculado con anterioridade a 31 de marzo de 2019.

Así tamén, mañá acaba o prazo de toma de posesión de 1.000 prazas deste mesmo persoal médico de hospital. Se ben, hai persoal que non obtivo a praza fixa, polo que con esta resolución se garante o emprego temporal deste persoal nos centros onde estaban prestando servizos e ata a resolución dos procesos de estabilización de emprego, actualmente en fase de convocatoria.

As listas, que están publicadas na WEB por distrito, recollen ao persoal que, por garantía de continuidade asistencial, terán preferencia na cobertura de vínculos neses ámbitos. Unha vez chamados para os vínculos da respectiva especialidade no correspondente distrito se formalizarán novos chamamentos nas listas de contratación correspondentes.

No día de hoxe, publícanse tamén na páxina web as ofertas de emprego temporal para persoal médico especialista das distintas áreas, que se realizan tralo prazo de toma de posesión En total, cubriranse, neste mes de xaneiro, 236 ofertas de emprego, delas 165 son vínculos de interinidade en vacante, 13 programas de autoconcertación e 58 vínculos de substitución de titular con dereito a reserva de praza. Mensualmente, publicaranse na web ditas ofertas para xeral coñecemento das persoas interesadas, que serán chamadas dende as áreas para ofertarlles os contratos correspondentes.

O persoal médico interesado en traballar nos hospitais e na atención primaria do Servizo Galego de Saúde poderá inscribirse nas listas de selección temporal da categoría correspondente que figura na paxina web do Sergas. Para elo, simplemente ten que inscribirse na categoría/especialidade do seu interese na pestana de selección temporal do aplicativo FIDES/expedient–e na seguinte ligazón:

Oficina do profesional / Expediente–e (FIDES) – Consellería de Sanidade – Servizo Galego de Saúde (sergas.gal)

. Ademais, na propia páxina web do Sergas, o persoal interesado contará con cadros de información e axudas que lles facilitarán este proceso de inscrición. Tamén terán á súa disposición o seguinte correo electrónico para enviar calquera tipo de dúbidas que lles puideran xurdir: seleccion.temporal@sergas.es

O persoal médico especialista percibe unhas retribucións medias superiores a 65.000 euros ao ano con dedicación exclusiva e entre 4/5 gardas ao mes. Así, tamén, poderá solicitar o acceso a carreira profesional dende o inicio da vinculación, o que supón 3.000 euros ao ano adicionais, así como trienios por cada tres anos de servizos prestados.

Ademais, o persoal médico de familia, pediatra e enfermeiras de atención primaria terán unha puntuación adicional en carreira profesional pola dispoñibilidade para cobertura de xornada complementaria e gardas de 2,4 puntos por ano.





