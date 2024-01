A Xunta publica a nova convocatoria de axudas aos concellos para eficiencia enerxética dotada con 5,3 M€

A medida, cofinanciada con fondos Feder, vai dirixida a municipios de menos de 30.000 habitantes que fagan melloras de illamento, iluminación ou climatización e calefacción

As achegas autonómicas cubrirán ata o 80 % do gasto, cun límite de 120.000 ?

publica hoxe a nova convocatoria de axudas plurianual destinada a impulsar a eficiencia enerx

tica nas infraestruturas vinculadas á prestación de servizos municipais, que conta cun orzamento de 5,3 millóns de euros cofinanciados con fondos Feder para o período 2024–2025. A medida diríxese aos concellos de menos de 30.000 habitantes e permitirá cubrir ata o 80 % dos gastos de melloras en illamento, iluminación interior e climatización cun límite de 120.000 euros.

Así, financiaranse obras de mellora das envolventes térmicas, illamentos en cubertas e fachadas, e a instalación de carpinterías exteriores ou acristalamentos con boas características térmicas. Tamén son subvencionables as obras para contar con iluminación eficiente no interior dos edificios, así como para a colocación de sistemas de control e regulación da iluminación artificial, da intensidade e o acendido. Outra das melloras refírese á climatización e calefacción, que poderán incluír fontes de enerxía renovable. O importe da actuación debe oscilar entre os 60.000 e os 150.000 euros.

Os proxectos que opten ás axudas deben ser de execución plurianual, dunha única fase e non poderán estar comezados antes da presentación da solicitude. Segundo se recolle na orde, as administracións locais beneficiadas deberán acreditar unha redución mínima inicial do 20 % do consumo anual de enerxía primaria non renovable e de nas emisións de gases de efecto invernadoiro.

O obxectivo é contribuír á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e á mitigación dos efectos do cambio climático, en liña coa Estratexia de cambio climático e enerxía 2050 e no marco do Programa Feder Galicia 2021–2027. Búscase tamén facilitarlles aos concellos galegos o aforro enerxético e económico, así como a mellora ambiental e do confort do persoal e da cidadanía usuaria dos servizos municipais. A través da medida impúlsase ademais a reactivación económica dos sectores implicados nas obras e refórzase o efecto

Os concellos que desexen acollerse a esta orde deberán presentar as súas solicitudes por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

https://sede.xunta.gal





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando