A Xunta publica a licitación do derrubamento do inmoble onde se emprazará a futura residencia de maiores de Ribeira

A Xunta de Galicia publica hoxe na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a licitación do derrubamento da antiga discoteca ‘Hesta Kurba’, onde se emprazará a futura residencia pública de maiores, ao concello de Ribeira. Será o primeiro centro no que se aplicarán as innovacións do novo modelo residencial.

A Consellería de Política Social e Xuventude valorou se era posible manter algunha parte da estrutura do inmoble, pero debido ao seu estado de conservación non foi posible aproveitala. As empresas interesadas en presentar ofertas teñen ata o 23 de xuño ás 10.00 horas para facelo. Así mesmo, o prazo a execución do derribo é e catro meses e o orzamento para esta actuación supera os 540.000 euros.

Cómpre lembrar que o Goberno galego investirá 10 millóns de euros neste novo equipamento, que contará con 100 prazas distribuídas en módulos de convivencia de 25 residentes, con habitacións individuais e baños adaptados. Ademais, o inmoble estará dotado de máis tecnoloxía para mellorar o benestar dos usuarios, como xa se fixo na residencia pública da Estrada.

Así mesmo, contará con zona axardinada exterior, así como o seu privilexiado emprazamento: ao carón da praia de Coroso e do seu paseo marítimo, e preto do hospital comarcal do Barbanza.

Con este novo centro, Ribeira e a zona do Barbanza serán o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia. Unha transformación nos coidados residenciais baseado en tres piares fundamentais: unha maior colaboración dos ámbitos social e sanitario, a incorporación da tecnoloxía ás residencias de maiores, e a introdución de melloras estruturais e arquitectónicas para que os centros sexan verdadeiros fogares.





