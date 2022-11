A Xunta publica hoxe no DOG o cambio de titularidade a prol do concello de Mondariz de distintos treitos de estradas autonómicas e de sendas peonís ao paso polo municipio

Transfírense varios treitos antigos das estradas PO–254 e PO–262, o treito inicial da PO–261 e as sendas nas vías PO–262 e PO–431 na súa totalidade, xunto coa súa franxa de dominio público viario



Tamén se inclúe a transferencia do dominio público viario, a excepción da calzada e das beiravías, do treito final da estrada PO–262



O Concello asume a titularidade destes treitos e terá a responsabilidade da súa conservación e mantemento



A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación do cambio de titularidade a prol do Concello de Mondariz de distintos treitos de estradas autonómicas e de sendas peonís ao paso polo municipio.

Concretamente, transfírese a titularidade de varios treitos antigos das estradas PO–254 e PO–262, do treito inicial da estrada PO–261 e dunhas sendas peonís nas vías PO–262 e PO–431 na súa totalidade, xunto coa súa franxa de dominio público viario.

Ademais, inclúese a transferencia do dominio público viario, a excepción da calzada e das beiravías, do treito final da PO–262.

A transferencia tramítase de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que estable a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas.

No seguinte enlace ao DOG pode ampliarse a información relativa a esta transferencia, aprobada na reunión do Consello da Xunta

o pasado 20 de outubro: https://acortar.link/YGvvVM

O decreto ten efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Polo tanto, desde mañá, o Concello do Mondariz terá a competencia para actuar nestes treitos e asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento.





