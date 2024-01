A Xunta publica hoxe no DOG as axudas outorgadas a 9 asociacións profesionais e empresariais para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia cun investimento de máis de 450.000 €

O obxectivo é mellorar as capacidades dos profesionais do sector en eidos como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial

Tamén se promocionan iniciativas formativas noutros ámbitos de interese do sector, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto por parte de profesionais do taxi, como por todos aqueles que realizan transportes internacionais

As entidades beneficiarias son asociacións ou federacións de transportistas integradas no Comité Galego de Transportes



Consellería de Infraestruturas e Mobilidade fixo pública hoxe a resolución coa listaxe das 9 asociacións profesionais e empresariais ás que se concederon axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia, que se corresponden coa convocatoria do ano 2023.

No seguinte enlace ao Diario Oficial de Galicia (DOG) poden consultarse as subvencións concedidas a cada unha desta entidades, que suman un investimento autonómico de 452.456 euros:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240110/AnuncioG0533–020124–0001_gl.html

Estes incentivos van dirixidos ás entidades que se integran no Comité Galego de Transporte por Estrada, asociacións ou federacións de transportistas, co obxecto de que elaboren e leven a cabo un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector.

A Xunta distribuíu estas axudas entre os plans formativos que acadaron as maiores puntuacións, atendendo aos diversos criterios que establece a orde reguladora, entre os que se encontran a representatividade da asociación, a adecuación dos cursos ao ámbito do transporte ou a promoción do idioma galego.

O obxectivo que persegue o departamento de Mobilidade da Xunta con estas axudas é que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en eidos tan importantes como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi, como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais.





