A Xunta publica no DOG o informe de impacto ambiental do proxecto de mellora dos accesos ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Remata a tramitación ambiental do deseño dos accesos do Novo CHUAC, garantindo ao máximo a integración e a funcionalidade, co menor impacto visual e integrados na trama urbana da cidade

Trátase da conformación dunha parte importante do anel viario de acceso ao complexo hospitalario para que estea en funcionamento cando se execute a parte principal da obra do Novo CHUAC, á que a Xunta destinará máis de 500 M? para dotar a área da Coruña dun hospital de vangarda

Na actuación inclúese un aparcadoiro provisional na superficie, na parte superior do anel, e a mellora do enlace coa AC–12, así como unha saída provisional cara á estrada AC–10, que estará operativa durante a execucións das obras do Novo CHUAC

Aténdense as alegacións e informes presentados, modificando a glorieta sobre la AC–12 e trasladándoa ao lado do CHUAC, reducindo o seu impacto visual, e minimizando tamén a afección ao muro do pazo existente baixo a AC–12

A Xunta segue a traballar coa previsión de que o proxecto íntegro do Novo CHUAC e a utilidade pública dos terreos poida estar aprobado definitivamente nos primeiros meses de 2023

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia o informe de impacto ambiental do proxecto de mellora da funcionalidade e seguridade de accesos ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Mediante esta publicación ponse fin á tramitación ambiental ao deseño dos accesos do Novo CHUAC, garantindo ao máximo a integración e a funcionalidade, co menor impacto visual e integrados na trama urbana da cidade.

Deste xeito, o informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático conclúe que non é necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria, dado que a actuación realízase sobre un entorno antropizado e urbanizado. No mesmo, o organismo dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda establecen as condicións ás que se dará cumprimento no proxecto e na execución das obras, nas que se levará a cabo un programa de vixilancia e seguimento ambiental. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse toda a Información: https://acortar.link/Rnxoyf

Trátase da conformación dunha parte importante do anel viario de acceso ao complexo hospitalario que modo que estea en funcionamento cando se execute a parte principal da obra do Novo CHUAC.

Nesta actuación inclúese un aparcadoiro provisional na superficie, na parte superior do anel, na que non se afecta a ningunha vivenda.

Na intervención, engádese tamén, a mellora do enlace coa AC–12, e unha saída provisional cara á estrada AC–10, que estará operativa durante a execucións das obras do Novo CHUAC.

Durante a tramitación da avaliación ambiental simplificada, cuxo período de consultas foi iniciado en abril deste ano, solicitáronse informes e suxestións os interesados, recibíndose 9 informes de administracións, así como 80 alegacións.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, tendo en conta os informes, modificou a proposta inicial da glorieta sobre la AC–12, trasladándoa ao lado do CHUAC. Deste modo, redúcese o impacto visual da infraestrutura viaria e minimízase tamén a afección ao muro do pazo existente baixo a estrada AC–12.

Ademais, para a obtención do informe favorable do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana en materia de estradas, a Xunta asumirá a titularidade do tramo da AC–12, de 3 quilómetros da avenida da Pasaxe, entre a intersección coa avenida de Oza e o enlace coa AC–11 na Ponte Pasaxe. Esta tramitación está avanzando e prevese formalizar o cambio de titularidade no primeiro trimestre de 2023.

A Xunta prevé a entrega do proxecto de trazado para a súa supervisión a finais deste mes de outubro, para o seu sometemento a información pública a efectos expropiatorios e da Lei de Estradas, entre finais de novembro e a primeira quincena de decembro. O obxectivo da Xunta é acadar a súa aprobación no primeiro trimestre de 2023 e poder licitar a execución da obra de xeito paralelo á tramitación das expropiacións.

O Novo CHUAC é un proxecto estratéxico e prioritario para o Goberno galego xa en marcha e no que está a traballar, conxuntamente, as Consellerías de Sanidade e de Infraestruturas, ao que se destinarán máis de 500 M? para blindar a atención sanitaria da área da Coruña nas vindeiras décadas.

O Goberno galego está a facer un gran esforzo por dotar a área da Coruña dun hospital de vangarda, esforzo que se verá incrementado aínda máis ao facerse cargo a Xunta tamén o incremento do prezo das expropiacións e dos accesos que debería asumir o Concello, para que o hospital conte cuns accesos acordes e axeitados a este gran equipamento sanitario.

A Xunta segue a traballar coa previsión de que o proxecto íntegro do Novo CHUAC e a utilidade pública dos terreos poida estar aprobado definitivamente nos primeiros meses de 2023.





