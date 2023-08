A Xunta publica no DOG a encomenda a TRAGSA da mellora da estación depuradora de augas residuais de Noia, que suporá un investimento de máis de 2,3 M€

Intervirase na depuradora co fin de resolver as deficiencias de funcionamento e de capacidade desta instalación municipal e mellorar o saneamento da ría de Noia



Os traballos contan cun prazo de execución de 10 meses



As intervencións enmárcase na colaboración entre a Xunta, que executa e financia a actuación, e o Concello, que asume o mantemento das novas infraestruturas



Os traballos inclúense no Plan de saneamento local e redundarán na mellora da calidade de vida dos veciños e no futuro da pesca, do marisqueo e do turismo



Nos últimos anos a Xunta leva investidos 4,7 M? na mellora das infraestruturas hidráulicas do municipio, garantindo a calidade das augas da ría



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a formalización da encomenda

para executar a mellora da estación depuradora de augas residuais de Noia, cun investimento de máis de 2,3 M?.

Na seguinte ligazón ao DOG pode consultarse a información:

Os traballos, que contan cun prazo de execución de 10 meses,

céntranse na reforma, transformación e modernización dos distintos elementos que compoñen a planta de tratamento de augas residuais municipal e mellorar o saneamento da ría de Noia.

Esta nova intervención da Xunta inclúense no Plan de saneamento local e redundarán na mellora da calidade de vida dos veciños e no futuro da pesca, do marisqueo e do turismo.

Actualmente as instalacións municipais de tratamento de augas residuais de Noia

presentan deficiencias en distintos equipos de funcionamento e de capacidade

Ademais, o propio edificio que alberga a depuradora presenta deficiencias na estrutura, precisando da renovación da metade da cuberta e das baixantes, fundamentalmente polo ambiente corrosivo, así como da instalación dun bo sistema de ventilación para evitar que o proceso corrosivo se reproduza.

Para solucionar estes problemas

coa encomenda da entidade hidráulica da Xunta a Tragsa, os traballos

céntranse na reforma, transformación e modernización dos distintos elementos que compoñen a planta de tratamento de augas residuais municipal.

Máis concretamente, entre os traballos inclúese a instalación dunha nova reixa de grosos automática, previa ao bombeo de cabeceira, interceptando as conducións de entrada antes da reixa existente e deixándoa como by–pass, para o que se instalarán comportas para independizar cada unha das canles.

Tamén se instalará unha ponte desareadora desengraxadora que enviará as areas ao clasificador de areas e as graxas ao concentrador.

Na reforma desta planta de tratamento de augas residuais inclúese, tamén, a instalación de novos equipos de dosificación de reactivos.

As actuacións prevén a renovación da metade da cuberta do edificio que queda por substituír e das baixantes de recollida de auga. Tamén se incluirá a instalación de sistema de ventilación para a renovación do aire do edificio.

Esta intervención enmárcase no convenio selado entre a Xunta e o Concello de Noia, polo que a administración autonómica se compromete a executar e financiar integramente as actuacións; e a administración local, pola súa banda, asume a recepción, mantemento e conservación das actuacións que se leven a cabo.

A intervención será cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa Feder Galicia 2014–2020 e do programa Galicia Feder 2021–2027.

