A Xunta publica no DOG o cambio de titularidade a prol do concello de Sanxenxo de dous treitos das estradas PO-308 e PO-364 ao seu paso por Portonovo

Materialízase a transferencia destes treitos, seguindo o previsto no acordo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade co Concello para humanizar a PO–308 en Portonovo mediante un investimento de 2,3 M?

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a transferencia a prol do Concello de Sanxenxo de dous treitos das estradas autonómicas PO–308 e PO–364, ao seu paso polo núcleo de Portonovo.

A través deste decreto materialízase a transferencia de titularidade destes treitos, no marco do acordo de colaboración asinado entre a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e o Concello de Sanxenxo para humanizar a estrada autonómica PO–308 en Portonovo.

No seguinte enlace pódese ampliar a información relativa a esta transferencia, aprobada na reunión do Consello da Xunta do pasado día 9 de xuño: https://bit.ly/3nd0rI8

Co fin de acadar un funcionamento da rede viaria máis acorde ás necesidades do municipio, o Concello de Sanxenxo asume a transferencia do dominio público viario asociado, agás calzada e beiravías.

Mediante o citado convenio impúlsase unha ambiciosa actuación para transformar en rúa a contorna viaria do núcleo de Portonovo, grazas a un investimento de 2,3 millóns de euros, dos cales a Xunta achega o 70%, é dicir, 1,6 millóns, mentres que do importe restante faise cargo o Concello.

O Concello de Sanxenxo comprometeuse a aceptar a transferencia de titularidade de todo o dominio público asociado, agás a calzada e as beiravías, do treito da PO–308, entre os puntos quilométricos 18+940 e 19+760; e do treito inicial da PO–364, entre os puntos 0 e 0+300, que constitúe o acceso ao porto de Portonovo.

A entidade local, ademais, é responsable de redactar o proxecto e de contratar as obras, que teñen un prazo de execución de 15 meses. O obxectivo é inicialas en setembro para non prexudicar a actividade turística durante o verán e telas rematadas o vindeiro ano.

A transferencia tramítase de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que estable a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas.

Co cambio de titularidade, o Concello terá así competencia para actuar nestes treitos e asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento.

O decreto ten efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, polo tanto, desde mañá.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando