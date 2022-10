A Xunta publica no DOG a aprobación do proxecto para a construción da nova senda no Peteiro, no concello de Mugardos, que suporá un investimento de case 550.000 €

Esta intervención facilitará desprazamentos máis seguros e saudables e porá en valor unha contorna de gran valor natural e turístico, que inclúe a praia da Bestarruza ou o Castelo da Palma



Executarase un novo itinerario de 600 metros pola marxe dereita da AC–131, desde o punto no que finalizan as beirarrúas existentes ata a vía urbana de acceso ao Baño



Tamén se prevé habilitar unha zona de esparcemento e facilitar a conexión coa marxe esquerda da vía, onde están a maioría das edificacións, cun paso de peóns e escaleiras



A previsión é licitar as obras e convocar os actos expropiatorios antes de finais de ano, para a súa execución en 202

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2022

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación do proxecto de construción

da nova senda no Peteiro, no concello de Mugardos, que suporá un investimento que rolda os 550.000 euros.

Esta intervención da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade céntrase na habilitación dun novo itinerario de uso peonil e para ciclistas non deportivos na estrada autonómica AC–131, co obxectivo de facilitar desprazamentos máis seguros, máis limpos e máis saudables e contribuír a poñer en valor unha contorna de gran valor natural e de interese turístico: a praia da Bestarruza, a baía do Baño e, sobre todo, o Castelo da Palma.

A súa publicación hoxe no DOG recolle o acordo aprobado na reunión do Consello da Xunta do pasado 13 de outubro, no que tamén foi aprobado o trámite de información pública deste novo proxecto no municipio coruñés. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse a información:

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ten previsto licitar as obras e convocar o levantamento de actas previas das expropiacións antes de finais de ano, para a súa execución en 2023. O prazo de execución dos traballos é de catro meses.

Máis en concreto, executarase un itinerario de case 600 metros que se construirá pola marxe dereita da estrada autonómica AC–131, partindo do punto en que finalizan as beirarrúas actuais ata a vía urbana de acceso ao Baño.

Ademais, co fin de non afectar a vivenda existente na marxe dereita, nos seu primeiros 65 metros, a senda terá un ancho de 1,25 metros que se irá incrementando ata acadar os 2,50 metros.

O deseño previsto polo departamento de Infraestruturas da Xunta atende á

integración e ao respecto ás propiedades e aos valores ambientais, polo que, se ben a senda transcorrerá, en xeral, paralela á estrada, en certos puntos desviarase para manter as árbores existentes.

A intervención fará preciso a execución dunha serie de muros de mampostería para evitar a afección a unha vivenda e reducir a altura do terraplén que presenta o terreo.

Tamén se prevé habilitar unha pequena zona de esparcemento con elementos de mobiliario urbano, así como facilitar a conexión coa marxe esquerda, onde están a maioría das edificacións, mediante a disposición dun paso de peóns e unhas escaleiras de acceso.

Ademais as obras prevén rede de drenaxe, alumeado, reposición de acesos e elementos de restauración paisaxística.

Tras o sometemento a información pública, o proxecto axustou o trazado da nova senda para mellorar a conexión cos itinerarios peonís actuais: no inicio do treito, mediante a ampliación de beirarrúa existente ocupando parte de beiravía da calzada; e tamén coa ampliación da senda para que a chegada ao paso de peóns proposto á altura da rúa do Cristo poida ser accesible.

Esta nova actuación no Concello de Mugardos dá continuidade ao traballo da Xunta para fomentar a mobilidade sostible, poñendo á disposición itinerarios que faciliten os desprazamentos cotiáns dos veciños sen necesidade de coller o coche. A Xunta puxo xa en servizo nesta zona outras sendas como a que une Mugardos e Ares ou a que conecta Franza e Rilo, dúas intervencións que acadaron un investimento autonómico de 2 M?.





