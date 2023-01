A Xunta publica no DOG a aprobación da información pública do novo treito de 7,5 km da autovía Santiago-A Estrada, entre a Ramallosa e O Rollo

O DOG tamén recolle a aprobación definitiva do proxecto de trazado do 1º subtreito entre A Ramallosa e Pontevea (AC–241), que suporá un investimento de máis de 33M?

A Xunta prevé iniciar en xaneiro as expropiacións necesarias para este 1º subtreito, licitar as obras ao longo do 1º trimestre do ano e comezalas a finais de 2023

O novo trazado, de máis de 3,5 km, consta de dous enlaces, un consistente na adecuación do existente na Ramallosa coa AC–841 e outro de nova construción, sobre a estrada AC–241, situado ao final do treito

As obras inclúen 6 estruturas: o viaduto en Santa Lucía; os dous pasos superiores, un no enlace da Ramallosa e outro no enlace coa AC–241; e os tres pasos inferiores

De forma paralela, a Xunta seguirá traballando no proxecto construtivo do 2º subtreito entre Pontevea e O Rollo, que constará dun orzamento de 34,4 M?

O Goberno galego destinará un orzamento global de máis de 65 M? á prolongación da autovía AG–59, reducindo a 10 minutos o tempo de percorrido entre A Estrada e Santiago e sen pagar peaxes



Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2023

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación do expediente de información pública dun novo treito

da autovía Santiago–A Estrada. Trátase de 7,5 novos quilómetros desta autovía autonómica libre de peaxe entre A Ramallosa (Teo) e o enlace coa PO–841, no Rollo (A Estrada).

No seguinte enlace ao DOG pódese consultar esta resolución, que tamén recolle

a aprobación definitiva do proxecto de trazado do primeiro subtreito entre A Ramallosa e Pontevea(AC–241)

un investimento que superará os 33 M?, incluíndo o pagamento dos 291 predios necesarios para impulsar estas obras.

A Xunta prevé iniciar en xaneiro as expropiacións do primeiro subtreito e licitar as obras ao longo do 1º trimestre do ano co fin de comezalas a finais de 2023 e desenvolvelas nun prazo de 20 meses.

De forma paralela, seguirase traballando no proxecto construtivo do segundo subtreito entre Pontevea e O Rollo, que constará dun orzamento de 34,4 M?.

Esta intervención, no seu conxunto, permitirá reducir a 10 minutos os tempos de viaxe entre Santiago de Compostela e A Estrada, tras un investimento global de máis de 65 millóns de euros.

O novo trazado discorre de norte a sur, cunha lixeira orientación cara ao oeste e paralelo á estrada AC–841, atravesando o municipio de Teo.

Cómpre lembrar que o proxecto de trazado someteuse a informaci

blica e consulta das administracións afectadas e conta con declaración de impacto ambiental favorable.





