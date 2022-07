A Xunta publica no Diario Oficial de Galicia a relación de terreos afectados pola obra de emerxencia do acceso provisional a Folgoso do Courel

A Xunta destinará preto de 38.000 euros ao pagamento dos 4 predios ocupados pola actuación



Durante os vindeiros 15 días hábiles, os titulares dos terreos afectados poderán presentar alegacións ao citado proxecto



O Goberno galego está a investir máis de 900.000? na construción dunha nova vía de 740 metros para garantir a curto prazo o paso do tráfico, tamén para vehículos pesados



A semana pasada iniciouse o asfaltado da nova vía, que se abrirá a finais de mes co fin de facilitar as comunicacións dos veciños e visitantes, que agora circulan pola estrada que pasa pola Campa e Vidallón



A Xunta tamén segue avanzando na definición do proxecto da restitución definitiva da LU–651, cortada ao tráfico entre Quiroga e Folgoso por mor do desprendemento rexistrado na zona Santa Eufemia



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a relación de bens e dereitos afectados pola obra de emerxencia do acceso provisional a Folgoso do Courel.

Durante os vindeiros 15 días hábiles, os titulares dos terreos afectados poderán presentar alegacións ao citado proxecto. No seguinte enlace ao DOG pódese ampliar a información relativa a este anuncio: http://xurl.es/fg8kv

Para executar as obras son necesarias 4 fincas no concello de Folgoso de Courel, a cuxas expropiacións a Xunta destina un investimento de preto de 38.000 euros.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade iniciou a semana pasada os traballos de asfaltado da nova vía que dará acceso provisional a Folgoso do Courel como alternativa ao treito cortado da estrada LU–651, e que se abrirá ao tráfico na última semana deste mes.

O Goberno galego está a investir 917.000 euros na construción desta vía provisional, que ten unha lonxitude de 740 metros e facilitará a circulación entre Folgoso e Quiroga. Actualmente o tráfico está desviado pola estrada provincial que pasa pola Campa e Vidallón pero non ofrece a suficiente funcionalidade, en especial para os vehículos pesados.

Paralelamente, a Xunta está a avanzar nos traballos para definir a mellor alternativa para a restitución definitiva do treito da LU–651 que permanece cortado ao tráfico desde o pasado 20 de marzo, por mor do desprendemento rexistrado á altura do quilómetro 18 na zona de Santa Eufemia.

