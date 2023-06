A Xunta publica as bases para a ocupación por parte do tecido asociativo de Pontevedra de dúas plantas do edificio administrativo do Goberno galego en Benito Corbal

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria para ocupar de xeito temporal os 26 locais das plantas terceira e cuarta do inmoble para usos sociais, culturais ou sanitarios

Poderán optar a esta orde asociacións e entidades sen ánimo de lucro do concello de Pontevedra e dos municipios limítrofes e da súa bisbarra ou que exerzan a meirande parte da súa actividade nestas zonas



publica hoxe as bases reguladoras e a convocatoria pública en réxime de concorrencia para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados a este fin no edificio administrativo da Xunta na rúa Benito Corbal de Pontevedra. Con esta orde autorízase a ocupación de 26 locais –22 deles tipo A cunha superficie entre 20 e 27 metros cadrados e outros catro tipo B duns 40 metros cadrados– diáfanos e independentes nos andares terceiro e cuarto do inmoble.

En 2019 publicárase unha orde similar que se resolveu coa adxudicación a 28 asociacións de Pontevedra e bisbarra do uso dos locais das plantas terceira e cuarta deste edificio por un prazo de catro anos improrrogables.

Nesta ocasión, as asociacións e entidades sen ánimo de lucro deberán presentar as súa solicitudes de xeito individual, aínda que poden optar polo uso compartido mediante agrupación. O número máximo de locais adxudicados será 1 por solicitante de un dos dous tipos e entregaranse con instalacións de climatización, alumeado e tomas de corrente.

As entidades interesadas en formalizar a súa petición teñen que estar legalmente constituídas e inscritas no rexistro público correspondente. Deben ter domicilio social no concello de Pontevedra ou nos municipios limítrofes e da bisbarra e, se non é así, acreditar que a meirande parte da súa actividade se desenvolve nestas zonas. Ademais, só poderán ser beneficiarias organizacións sen ánimo de lucro cuxos fins sexan de interese social, cultural, deportivo, sanitario ou outros de relevancia social.

As solicitudes presentaranse de maneira obrigatoria a través da sede electrónica da Xunta

e durante o prazo máximo dun mes contado desde mañá.

A rehabilitación do edificio administrativo da Xunta situado en Benito Corbal, no centro da cidade pontevedresa, pon á disposición da cidadanía unha superficie de case 6.000 metros cadrados. As tres primeiras plantas –baixa, primeira e segunda– reserváronse ás oficinas de emprego; as dúas seguintes –terceira e cuarta– a locais para entidades e asociacións de interese social, cultural e sanitario, e as tres seguintes –quinta, sexta e sétima–, á disposición da Universidade de Vigo; e a oitava e última para a Fundación Manuel Moldes.

Ademais, habilitáronse outros espazos de usos xerais como un salón de actos, que xa ten acollido varios eventos.

A Xunta recupera así para os pontevedreses un edificio no centro da cidade, un espazo moderno e vers

, ademais, eficiente enerxeticamente, en tanto emprega tecnoloxías como caldeiras de biomasa para calefacción, bombas de calor aire–auga, ou unha instalación solar fotovoltaica para a xeración de electricidade.

Cómpre lembrar que tamén en agosto do ano pasado, o Goberno galego recorreu á fórmula de concurso público para adxudicar os 12 locais reservados no edificio da Xunta na Coruña bautizado como Espazo Amizar para entidades do eido sociosanitario co obxectivo de garantir a prestación dun servizo de calidade. Ademais, en Vigo, o proxecto do arquitecto Alfonso Penelas para a reforma do edificio dos xulgados da rúa Lalín permitirá dotar dun centro de asociacionismo para as entidades e colectivos da cidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando