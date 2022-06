A Xunta prosegue con Capsa Food a rolda de contactos co sector lácteo para facer balance das medidas implementadas ao abeiro da estratexia sectorial

José González destacou que o pasado mes de abril (último do que se teñen datos) o prezo do leite en Galicia superou por primeira vez os 40 céntimos por litro, cun incremento do 1,2% respecto ao mesmo mes do ano anterior e de ata un 2,8% en relación co mesmo período de 2020

O conselleiro puxo en valor a folla de ruta desta Estratexia, que busca incidir na produción, na industria, na cadea de valor, nos mercados e na formación e innovación para profesionalizar este eido, xunto coa Lei de recuperación ou o Plan de pastos



Continúa a rolda de contactos aberta pola Xunta co sector lácteo para facer balance das medidas implementadas ao abeiro da Estratexia de dinamización do lácteo galego, posta en marcha a finais de 2020. Como parte destes encontros, o conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, mantivo unha xuntanza de traballo con responsables de Capsa Food, na que participaron Florencio Rodríguez, director de Recursos Leiteiros, e José Armando Tellado, director xeral.

Na reunión, o conselleiro puido comprobar os avances na rendibilidade dos gandeiros que entregan leite a esta empresa grazas á suba do prezo que se lles paga polo litro de leite e á aposta de Capsa Food polos produtos con valor engadido.

Nesa liña, José González destacou que o pasado mes de abril (último do que se teñen datos) o prezo do leite en Galicia superou por primeira vez os 40 céntimos por litro, cun incremento do 1,2% respecto ao mesmo mes do ano anterior e de ata un 2,8% en relación co mesmo período de 2020. Isto, sinalou o conselleiro, redunda no beneficio dos gandeiros, que cada vez perciben máis –dixo– por un produto que segue destacando a nivel nacional e internacional pola súa calidade.

Nesa mesma liña, González reafirmou o compromiso da Xunta a prol da consolidación do sector leiteiro, freando a venda a perdas a través de medidas como a aplicación Conta Láctea implementada para que os gandeiros poidan calcular os seus custos de produción, efectuar estudos comparativos co sector e, en definitiva, profesionalizar a xestión das súas explotacións co obxectivo de mellorar a súa posición negociadora fronte ás industriais.

A maiores, recordou o chamamento ao Goberno central para que –ao igual que fixo a Xunta co sector da carne– impulse un gran acordo a nivel estatal entre toda a cadea de valor do leite, coa finalidade de garantir que cada un dos elos percibe un prezo xusto polo produto de cara a asegurar a rendibilidade de todos eles, especialmente dos gandeiros, que son o axente máis vulnerable, recalcou.

Neste mesmo sentido, o titular de Medio Rural lembrou que o Goberno galego está facendo os seus deberes implementando as medidas da Estratexia de dinamización do sector lácteo no marco dos eixes prioritarios relativos á produción, á industria, á cadea de valor, aos mercados e á formación e innovación. Tamén con normas como a Lei de recuperación da terra agraria e o Plan de Pastos, que permiten aumentar a base territorial das explotacións para incrementar a súa competitividade.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando