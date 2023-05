A Xunta propón ás organizacións sindicais iniciar as negociacións para acadar melloras laborais no eido social

A Xunta de Galicia propón ás organizacións sindicais iniciar as negociacións para acadar melloras laborais no eido social.

Con este obxectivo, o Goberno galego trasladará aos sindicatos nas próximas datas unha proposta para mellorar as condicións laborais dos empregados públicos da Consellería de Política Social e Xuventude, así como outras medidas xenéricas para todo o persoal dependente da mesa sectorial de funcionarios e do persoal laboral.

O director xeral de Función Pública da Consellería de Facenda e Administración Pública, José María Barreiro, deu conta desta iniciativa aos sindicatos que estiveron presentes na comisión de persoal celebrada hoxe en San Caetano.

Neste sentido, o documento que se remitirá aos sindicatos recollerá unha proposta para completar o desenvolvemento do acordo de concertación no relativo aos horarios das xornadas laborais, as quendas en días festivos, así como outras medidas de alcance xeral.





