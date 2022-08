A Xunta propón ao Goberno un plan especial para dotar de Internet de alta velocidade os territorios con características especiais de dispersión e despoboamento

O Goberno galego insiste na necesidade dunha maior descentralización dos fondos para que as actuacións se adapten ás necesidades específicas das Comunidades Autónomas



O Goberno soamente transferiu ás CC. AA. un 9% dos máis de 4.000 millóns de euros de que dispón para cumprir os obxectivos europeos de banda longa e limita as actuacións dos gobernos autonómicos



Galicia reclama ao Goberno que faga un seguimento das subvencións concedidas aos operadores e que axilice os proxectos que xa están adxudicados



Os retrasos na execución e a falta de adecuación ás características do territorio manteñen a Galicia nos últimos postos do Estado en despregamento de internet de moi alta velocidade



A Xunta de Galicia propuxo ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a posta en marcha dun plan especial para a dotación de cable de fibra aos territorios con especiais características de dispersión e despoboamento. O Plan debería incluír unha maior descentralización dos fondos dedicados ao despregamento de internet de altas prestacións.

O Estado destina 4.320 millóns de euros do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para lograr os obxectivos establecidos pola Unión Europea. Segundo estes obxectivos, o 100% da poboación deberá dispoñer en 2025 dunha conexión a internet de, polo menos, 100 Mbps. Desa cantidade, soamente un 9% foi transferido ás comunidades autónomas

En concreto, Galicia recibe só o 0,5% deses máis de 4.000 millóns de euros para reforzar a conectividade, que teñen que destinarse a catro actuacións definidas polo Estado, e que son as mesmas en todos os territorios.

Os últimos datos publicados polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital sinalan que, tras os últimos despregamentos impulsados polo Estado en Galicia, a cobertura de redes de 100Mbps ou máis incrementouse en 5 puntos porcentuais, e pasou dun 72%, a mediados de 2020, a un 77% a mediados de 2021.

Este incremento non permite avanzar a Galicia na clasificación de comunidades autónomas e sigue á cola tan só por diante de Castilla–León, que conta cun 69,5%. Coas actuacións en marcha, o obxectivo do Goberno é o de que Galicia chegue ao 85,8 %, fronte á media nacional do 94%, o que manterá á nosa Comunidade nos últimos postos do Estado.

Esta situación é tamén o resultado dos retrasos na execución dos programa estatais concedidos en Galicia ás operadoras no período 2013–2021, por un importe de en torno a 100 millóns de euros. Desa cantidade, 80 millóns

de euros foron concedidos nas convocatorias 2018, 2019 e 2020

que, a mediados de 2021 aínda estaban en execución

e, polo tanto, non están contabilizados os seus resultados finais na cifra de cobertura de mediados de

continúan actualmente en execución. Supoñen un investimento de 54,6 millóns de euros públicos e prevese achegar a fibra óptica a máis de 200.000 vivendas e empresas en aproximadamente 9.000 entidades de poboación. Estas actuación non se están a contabilizar no 77% de cobertura de mediados de

Neste sentido, a Xunta reclamou tamén ao Ministerio que faga un seguimento das axudas concedidas aos operadores e que se interese pola axilización dos proxectos adxudicados

