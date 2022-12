A Xunta promoverá a modificación do Plan estratéxico da PAC para dedicar máis fondos a apoiar a produción ecolóxica os vindeiros anos

José González explicou que o Goberno galego estuda esta posibilidade porque é consciente do crecemento “exponencial” rexistrado neste sector nos últimos tempos e, de maneira sorprendente, no último ano



Advertiu que na última década a superficie inscrita en Galicia polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) “rachou todas as expectativas” e aumentou un 127%, ata superar as 45.500 hectáreas no primeiro semestre de 2022



A Xunta promoverá a modificación do Plan Estratéxico da PAC (PEPAC) para dedicar os vindeiros anos máis fondos a apoiar a produción ecolóxica. O Goberno galego está a estudar esta posibilidade porque é consciente do crecemento “exponencial” rexistrado neste sector nos últimos tempos e, de maneira sorprendente, no último ano. Así o sinalou hoxe o conselleiro do Medio Rural, José González, en resposta a dúas preguntas sobre a cuestión no pleno do Parlamento.

Todo isto fixo que, segundo aclarou o conselleiro, de cara ao PEPAC, no vindeiro ano xa se incrementaran os fondos para agricultura ecolóxica en preto dun 23%, ata chegar aos 3,9 millóns de euros, e vanse seguir incrementando, co fin de asegurar que esta tendencia vaia acompañada dun volume de fondos que permita que a evolución da agricultura en ecolóxico sexa a de continuar medrando.

Todo isto, remarcou González, corresponde ás axudas do segundo piar da PAC (desenvolvemento rural), que incrementaron a súa contía global de 31 a preto de 40 millóns de euros no último ano, pero ademais todos os agricultores e gandeiros galegos con dereitos –tamén os que traballan en ecolóxico– van percibir as axudas directas do primeiro piar.

