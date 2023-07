A Xunta promove a práctica de actividades náuticas entre a mocidade no campamento de verán de As Sinas

Nesta iniciativa proponse o contacto coa natureza e o medio mariño a través da práctica da vela, do piragüismo ou o caiac polo, entre outras actividades

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo esta maña coas mozas e mozos que desfrutan estes días do período estival no albergue xuvenil As Sinas, no que se está a desenvolver a primeira das cinco quendas de estadías que organiza a Xunta de Galicia nestas instalacións dentro da súa campaña de verán. Este campamento leva por nome ‘O mar que imaxinas’ e propón o contacto coa natureza e o medio mariño, cun programa que inclúe a práctica de actividades como vela, táboa, piragua ou caiac polo, entre outras.

Cristina Pichel explicou que a través da campaña de verán o Goberno galego cumpre un dobre obxectivo: ofrecer á mocidade unha ampla programación de ocio seguro e educativo para que desfrute do seu tempo libre despois de completar o curso académico e facilitar a conciliación das familias. Así mesmo, apuntou que esta programación estival axuda a dinamizar o sector do tempo libre.

Baixo o lema ‘O verán que sempre vas lembrar’, a proposta da Xunta para os meses de xullo, agosto e setembro conta con 11.200 prazas entre campamentos, campos de voluntariado, minicampamentos ‘Coñece Galicia’, intercambios con outras Comunidades Autónomas e outras actividades.

A directora xeral aproveitou para visitar tamén aos participantes no campo de voluntariado que ten lugar neste municipio e que utilizan como aloxamento as instalacións de As Sinas. Este campo, que comezou o pasado martes e se desenvolverá ata mediados deste mes de xullo, é de temática medioambiental e mariña.

Co título ‘Salvemos o mar’, esta proposta de verán céntrase na recuperación ambiental da costa desde a praia da As Sinas ata o porto de Vilanova de Arousa, pasando polas praias do Bao e da Braña, así como a illa da Insuíña e a área de bateas de Vilanova.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando